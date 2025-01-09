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Рынок свеж и оптимистичен

Рынок свеж и оптимистичен - 09.01.2025, ПРАЙМ

Рынок свеж и оптимистичен

В среду, 9 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 102,76 руб., евро/рубль – на 0,68%, до... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T08:50+0300

2025-01-09T08:50+0300

2025-01-09T08:51+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В среду, 9 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 102,76 руб., евро/рубль – на 0,68%, до 106,01 рубля, юань/рубль – на 0,80%, до 13,51 рубля. Рубль успешно пережил новогодние праздники, сохраняя движение около отметки 103 руб. Официальные курсы валют остаются неизменными с 29 декабря: доллар – 101,6797 рубля, евро – 106,1028 рубля, юань – 13,4272 рубля.Умеренное укрепление рубля на тонком рынке во многом связано с ростом нефтяных котировок с начала года. Это побудило участников рынка частично закрыть длинные валютные позиции после декабрьского ослабления рубля.В среду баррель Brent подешевел на 1,15%, до 76,16 доллара. Накануне обе марки достигли максимумов с середины октября на фоне роста спроса в США из-за холодов. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти снизились на 959 тысяч баррелей до 414,64 миллиона баррелей, при этом запасы бензина выросли на 6,33 миллиона баррелей, а дистиллятов – на 6,07 миллиона баррелей. Усиление позиций американской валюты оказало давление на нефтяной рынок, что сдержало покупателей в нефти.В четверг, 9 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит 76,05 доллара. 2 января цена вышла вверх из симметричного треугольника. Достигнув отметки 77,89 доллара, рынок перешел в коррекционную фазу. Ближайшая цель для покупателей – 79 долларов, при этом рост котировок сдерживается укреплением доллара.Дополнительную поддержку ценам на нефть могут оказать новые санкции в отношении экспорта иранской и российской нефти, которые способны ограничить глобальные поставки. Администрация Байдена планирует ввести дополнительные санкции против российского нефтяного экспорта накануне инаугурации Дональда Трампа 20 января.Участники рынка ожидают выступлений представителей ФРС, а также публикации данных по занятости в США за декабрь, которые выйдут в пятницу. Признаки устойчивого рынка труда могут привести к дальнейшему укреплению доллара и оказать давление на стоимость сырьевых товаров, номинированных в американской валюте.Что касается рубля, то рабочий торговый диапазон по доллару – 100,75-105,75 рубля. В паре доллар/рубль ожидается консолидация на уровне 103 рублей.Индекс Мосбиржи вырос на 0,87%, до 2840,79 п., индекс РТС – на 0,87%, до 880,13 п. В 2024 году индекс Мосбиржи снизился на 6,97%, до 2883 п. Большую часть потерь удалось отыграть в конце года после решения ЦБ России оставить ставку на уровне 21% годовых.С начала года индекс теряет 1,79%. Покупатели смогли переломить ситуацию в свою пользу, но пока недостаточно факторов для продолжения начавшегося ралли от минимума 2370,28 п. Даже если это первый импульс, то после него всегда следует коррекция или волна 2, которая, по предположениям, завершится в зоне 2570 - 2635 пунктов. Если показатели недельной инфляции будут снижаться, тем меньше будет коррекция к росту.Пара BTC/USDT снизилась на 1,95%, до 95060 долларов. Год для биткоина начался не очень. Обвал биткоина и других криптовалют был вызван несколькими факторами.Во-первых, положительные данные по занятости в США укрепили ожидания более жесткой политики Федеральной резервной системы, что негативно сказалось на настроениях инвесторов.Во-вторых, комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в первом квартале 2025 года также способствовали падению. В результате рынок криптовалют столкнулся с массовыми ликвидациями, что привело к значительным потерям для трейдеров.На торгах в Азии биткоин стоит 94531 долларов. Уровень 102 тысяч долларов оказался непреодолимым из-за неопределенности со ставками. Высока вероятность, что перед новым ралли продавцы могут сходить за ликвидностью ниже 90500 долларов до 25 января. Если у покупателей получится каким-то чудом защитить уровень 93000 долларов и не дать упасть цене ниже 90 тысяч долларов, это станет сильным сигналом к готовящемуся новому ралли. На часовом таймфрейме сопротивление находится на уровне 97500 долларов. Его пробой повысит активность покупателей по всему крипторынку.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций