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Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия
Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия - 09.01.2025, ПРАЙМ
Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед началом заседания контактной группы по помощи Украине в Германии, заявил, что странам альянса необходимо... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T14:36+0300
2025-01-09T14:37+0300
украина
нато
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед началом заседания контактной группы по помощи Украине в Германии, заявил, что странам альянса необходимо "сделать все возможное, чтобы Украина могла продолжать свои военные действия". "Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить Украине все, в чем она нуждается, - в оборудовании и подготовке, чтобы продолжать борьбу", — подчеркнул он. Рютте также отметил важность демонстрации единства всех стран НАТО в поддержке Киева. "Когда мы говорим об Украине, это касается не только самой Украины... Мы должны подготовить Украину к наиболее благоприятной позиции, чтобы, когда начнутся переговоры по инициативе Украины о разрешении конфликта, она находилась в выгодной позиции. Важно, чтобы результаты этих переговоров были положительными для Украины", — добавил он. По его словам, если Украина завершит переговоры "не в свою пользу", это может быть использовано такими странами, как Китай, КНДР и Иран. Россия, в свою очередь, считает, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта, вовлекая страны НАТО в него и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Он также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия.
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украина, нато, марк рютте
УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
14:36 09.01.2025 (обновлено: 14:37 09.01.2025)
 
Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия

Генсек НАТО Рютте призвал "сделать все", чтобы Киев продолжал боевые действия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед началом заседания контактной группы по помощи Украине в Германии, заявил, что странам альянса необходимо "сделать все возможное, чтобы Украина могла продолжать свои военные действия".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить Украине все, в чем она нуждается, - в оборудовании и подготовке, чтобы продолжать борьбу", — подчеркнул он.
Рютте также отметил важность демонстрации единства всех стран НАТО в поддержке Киева. "Когда мы говорим об Украине, это касается не только самой Украины... Мы должны подготовить Украину к наиболее благоприятной позиции, чтобы, когда начнутся переговоры по инициативе Украины о разрешении конфликта, она находилась в выгодной позиции. Важно, чтобы результаты этих переговоров были положительными для Украины", — добавил он.
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По его словам, если Украина завершит переговоры "не в свою пользу", это может быть использовано такими странами, как Китай, КНДР и Иран.
Россия, в свою очередь, считает, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта, вовлекая страны НАТО в него и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Он также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия.
 
УКРАИНАНАТОМарк Рютте
 
 
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