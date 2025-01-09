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Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия

Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия - 09.01.2025, ПРАЙМ

Рютте призвал "сделать все", чтобы Украина продолжала боевые действия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед началом заседания контактной группы по помощи Украине в Германии, заявил, что странам альянса необходимо... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T14:36+0300

2025-01-09T14:36+0300

2025-01-09T14:37+0300

украина

нато

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 9 янв – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед началом заседания контактной группы по помощи Украине в Германии, заявил, что странам альянса необходимо "сделать все возможное, чтобы Украина могла продолжать свои военные действия". "Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить Украине все, в чем она нуждается, - в оборудовании и подготовке, чтобы продолжать борьбу", — подчеркнул он. Рютте также отметил важность демонстрации единства всех стран НАТО в поддержке Киева. "Когда мы говорим об Украине, это касается не только самой Украины... Мы должны подготовить Украину к наиболее благоприятной позиции, чтобы, когда начнутся переговоры по инициативе Украины о разрешении конфликта, она находилась в выгодной позиции. Важно, чтобы результаты этих переговоров были положительными для Украины", — добавил он. По его словам, если Украина завершит переговоры "не в свою пользу", это может быть использовано такими странами, как Китай, КНДР и Иран. Россия, в свою очередь, считает, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта, вовлекая страны НАТО в него и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Он также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия.

https://1prime.ru/20250109/nato-854096329.html

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украина, нато, марк рютте