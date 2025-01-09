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S7 Airlines расширила продажи льготных билетов на 2025 год
S7 Airlines расширила продажи льготных билетов на 2025 год - 09.01.2025, ПРАЙМ
S7 Airlines расширила продажи льготных билетов на 2025 год
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) расширила продажи льготных билетов на региональные маршруты на 2025 год, сообщила компания. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T11:58+0300
2025-01-09T11:58+0300
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россия
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) расширила продажи льготных билетов на региональные маршруты на 2025 год, сообщила компания. В декабре прошлого года авиакомпания открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года. Льготные тарифы в рамках данной субсидии доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и других городов. "S7 Airlines обновила предложение по льготным тарифам на 2025 год. В дополнение к уже открытым продажам билетов в рамках решения о порядке предоставления субсидии ... от 26 ноября 2024 года авиакомпания начала продажу билетов в рамках решения о порядке предоставления субсидий 22-64160-00191-P, направленного на развитие региональной сети маршрутов", - сказано в сообщении. Согласно соответствующему постановлению, пассажирам уже доступны билеты по 22 направлениям S7 Airlines. Среди них рейсы из ключевых хабов авиакомпании - Новосибирска и Иркутска. Из Новосибирска и обратно - Барнаул, Казань, Ижевск, Волгоград, Кемерово, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Талакан, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Челябинск. Из Иркутска и обратно - Улан-Удэ и Чита. Перевозка по тарифам в рамках данной субсидии доступна всем пассажирам без каких-либо условий и ограничений. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
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россия, авиабилеты
S7 Airlines расширила продажи льготных билетов на 2025 год
Авиакомпания "Сибирь" расширила продажи льготных билетов на 2025 год
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) расширила продажи льготных билетов на региональные маршруты на 2025 год, сообщила компания.
В декабре прошлого года авиакомпания открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года. Льготные тарифы в рамках данной субсидии доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и других городов.
"S7 Airlines обновила предложение по льготным тарифам на 2025 год. В дополнение к уже открытым продажам билетов в рамках решения о порядке предоставления субсидии ... от 26 ноября 2024 года авиакомпания начала продажу билетов в рамках решения о порядке предоставления субсидий 22-64160-00191-P, направленного на развитие региональной сети маршрутов", - сказано в сообщении.
S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов
Согласно соответствующему постановлению, пассажирам уже доступны билеты по 22 направлениям S7 Airlines. Среди них рейсы из ключевых хабов авиакомпании - Новосибирска и Иркутска. Из Новосибирска и обратно - Барнаул, Казань, Ижевск, Волгоград, Кемерово, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Талакан, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Челябинск. Из Иркутска и обратно - Улан-Удэ и Чита.
Перевозка по тарифам в рамках данной субсидии доступна всем пассажирам без каких-либо условий и ограничений.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.