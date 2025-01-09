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Швеция закупит танки Leopard 2 на 1,9 миллиарда долларов
Швеция закупит танки Leopard 2 на 1,9 миллиарда долларов - 09.01.2025, ПРАЙМ
Швеция закупит танки Leopard 2 на 1,9 миллиарда долларов
Швеция закупит танки Leopard 2 на 1,9 миллиарда долларов, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:58+0300
2025-01-09T09:58+0300
2025-01-09T09:58+0300
вооружения
швеция
танки leopard 2
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Швеция закупит танки Leopard 2 на 1,9 миллиарда долларов, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. "Это абсолютно необходимые инвестиции в размере 22 миллиардов (шведских крон, 1,9 миллиарда долларов - ред.)… Это повышает военный потенциал, увеличивает огневую мощь и укрепляет нашу способность противостоять опытному противнику", - сказал Йонсон в интервью телеканалу SVT. Как поясняет телеканал, вооруженные силы получат новый парк танков Leopard 2. Швеция закупит 44 танка у немецкого KNDS, а 66 танков, стоящих на вооружении королевства, будут модернизированы. Новые и модернизированные танки Leopard получат шведское название Stridsvagn 123, уточняет SVT. Йонсон напомнил, что план правительства - повысить готовность страны к 2030 году, в том числе укомплектовав четыре бригады. Ранее парламент Швеции одобрил предложение правительства, в соответствии с которым расходы на оборону к 2028 году составят 2,6% ВВП. К 2030 году расходы на военные нужды увеличатся на 170 миллиардов шведских крон (15,5 миллиарда долларов), расходы на гражданскую оборону - на 37,5 миллиарда шведских крон (3,4 миллиарда долларов). В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
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швеция, танки leopard 2
Вооружения, ШВЕЦИЯ, танки Leopard 2
Швеция закупит танки Leopard 2 на 1,9 миллиарда долларов
Глава МО Йонсон: Швеция закупит танки Leopard 2 на 1,9 миллиарда долларов
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Швеция закупит танки Leopard 2 на 1,9 миллиарда долларов, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.
"Это абсолютно необходимые инвестиции в размере 22 миллиардов (шведских крон, 1,9 миллиарда долларов - ред.)… Это повышает военный потенциал, увеличивает огневую мощь и укрепляет нашу способность противостоять опытному противнику", - сказал Йонсон в интервью телеканалу SVT.
Как поясняет телеканал, вооруженные силы получат новый парк танков Leopard 2. Швеция закупит 44 танка у немецкого KNDS, а 66 танков, стоящих на вооружении королевства, будут модернизированы. Новые и модернизированные танки Leopard получат шведское название Stridsvagn 123, уточняет SVT.
Йонсон напомнил, что план правительства - повысить готовность страны к 2030 году, в том числе укомплектовав четыре бригады.
Ранее парламент Швеции одобрил предложение правительства, в соответствии с которым расходы на оборону к 2028 году составят 2,6% ВВП. К 2030 году расходы на военные нужды увеличатся на 170 миллиардов шведских крон (15,5 миллиарда долларов), расходы на гражданскую оборону - на 37,5 миллиарда шведских крон (3,4 миллиарда долларов).
В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
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