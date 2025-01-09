Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо пригрозил использованием права вето по украинским вопросам - 09.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250109/slovakiya-854099830.html
Фицо пригрозил использованием права вето по украинским вопросам
Фицо пригрозил использованием права вето по украинским вопросам - 09.01.2025, ПРАЙМ
Фицо пригрозил использованием права вето по украинским вопросам
Словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром ЕК по энергетике, что будет применять в рамках ЕС право вето в... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T17:01+0300
2025-01-09T17:01+0300
энергетика
роберт фицо
право вето
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/35/842813589_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_34beee6cd56c9a51feba9786ebc57b6f.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром ЕК по энергетике, что будет применять в рамках ЕС право вето в вопросах, которые связаны с Украиной.Сначала премьер-министр Словакии напомнил, что ряд решений в Евросоюзе требуют единогласного подхода. После этого он отметил, что глава киевского режима Зеленский, запретив поставки российского газа через украинскую территорию, по сути, "выкинул"€800 млн, которые Украина получала за этот транзит, и при этом "просит еще миллиарды в Европейском союзе"."Может случиться так, что некоторые политики скажут нет…, - сказал Фицо, а затем добавил: - Я должен учитывать, что существует право вето, которое я мог бы в случае необходимости использовать". Ранее глава Словакии заявил, что в ответ на прекращение Украиной транзита газа Братислава может остановить поставки гумпомощи и прекратить энергопоставки Киеву в случае аварий, а также существенно сократить поддержку украинских граждан, находящихся в республике.
https://1prime.ru/20250108/fitso-854083918.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/35/842813589_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d23900043e31a57e82b66e4a9f26e478.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роберт фицо, право вето, украина
Энергетика, Роберт Фицо, Право вето, УКРАИНА
17:01 09.01.2025
 
Фицо пригрозил использованием права вето по украинским вопросам

Фицо пригрозил использовать право вето в вопросах, связанных с Украиной

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром ЕК по энергетике, что будет применять в рамках ЕС право вето в вопросах, которые связаны с Украиной.
Сначала премьер-министр Словакии напомнил, что ряд решений в Евросоюзе требуют единогласного подхода. После этого он отметил, что глава киевского режима Зеленский, запретив поставки российского газа через украинскую территорию, по сути, "выкинул"€800 млн, которые Украина получала за этот транзит, и при этом "просит еще миллиарды в Европейском союзе".
"Может случиться так, что некоторые политики скажут нет…, - сказал Фицо, а затем добавил: - Я должен учитывать, что существует право вето, которое я мог бы в случае необходимости использовать".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо рассказал о вреде остановки транзита газа через Украину для ЕС
Вчера, 22:48
Ранее глава Словакии заявил, что в ответ на прекращение Украиной транзита газа Братислава может остановить поставки гумпомощи и прекратить энергопоставки Киеву в случае аварий, а также существенно сократить поддержку украинских граждан, находящихся в республике.
 
ЭнергетикаРоберт ФицоПраво ветоУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала