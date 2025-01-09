https://1prime.ru/20250109/slovakiya-854099830.html

Фицо пригрозил использованием права вето по украинским вопросам

Фицо пригрозил использованием права вето по украинским вопросам - 09.01.2025, ПРАЙМ

Фицо пригрозил использованием права вето по украинским вопросам

Словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром ЕК по энергетике, что будет применять в рамках ЕС право вето в... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:01+0300

2025-01-09T17:01+0300

2025-01-09T17:01+0300

энергетика

роберт фицо

право вето

украина

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром ЕК по энергетике, что будет применять в рамках ЕС право вето в вопросах, которые связаны с Украиной.Сначала премьер-министр Словакии напомнил, что ряд решений в Евросоюзе требуют единогласного подхода. После этого он отметил, что глава киевского режима Зеленский, запретив поставки российского газа через украинскую территорию, по сути, "выкинул"€800 млн, которые Украина получала за этот транзит, и при этом "просит еще миллиарды в Европейском союзе"."Может случиться так, что некоторые политики скажут нет…, - сказал Фицо, а затем добавил: - Я должен учитывать, что существует право вето, которое я мог бы в случае необходимости использовать". Ранее глава Словакии заявил, что в ответ на прекращение Украиной транзита газа Братислава может остановить поставки гумпомощи и прекратить энергопоставки Киеву в случае аварий, а также существенно сократить поддержку украинских граждан, находящихся в республике.

https://1prime.ru/20250108/fitso-854083918.html

украина

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роберт фицо, право вето, украина