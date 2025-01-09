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В Швейцарии сделали заявление в отношении блокировки Tг-каналов СМИ России
В Швейцарии сделали заявление в отношении блокировки Tг-каналов СМИ России - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Швейцарии сделали заявление в отношении блокировки Tг-каналов СМИ России
Швейцария на данный момент не собирается блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории, поскольку она сделала исключение из... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T18:45+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Швейцария на данный момент не собирается блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории, поскольку она сделала исключение из присоединения к санкциям ЕС в отношении СМИ, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш.Telegram-каналы РИА Новости, "Известий", "России 1", "Российской газеты", "Первого канала" и НТВ заблокированы в ряде стран ЕС 28 декабря, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии."Швейцария на данный момент не намерена блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории. Как вы знаете, Федеральный совет не присоединился к санкциям ЕС против СМИ", - сказал Майенфиш.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,9 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
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сми, россия
В Швейцарии сделали заявление в отношении блокировки Tг-каналов СМИ России
SECO: Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Швейцария на данный момент не собирается блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории, поскольку она сделала исключение из присоединения к санкциям ЕС в отношении СМИ, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш.
Telegram-каналы РИА Новости, "Известий", "России 1", "Российской газеты", "Первого канала" и НТВ заблокированы в ряде стран ЕС 28 декабря, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии.
"Швейцария на данный момент не намерена блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории. Как вы знаете, Федеральный совет не присоединился к санкциям ЕС против СМИ", - сказал Майенфиш.
В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,9 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.