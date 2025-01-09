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В России могут отменить ограничение на стаж по уходу за детьми - 09.01.2025, ПРАЙМ
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В России могут отменить ограничение на стаж по уходу за детьми
В России могут отменить ограничение на стаж по уходу за детьми - 09.01.2025, ПРАЙМ
В России могут отменить ограничение на стаж по уходу за детьми
Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости о создании законопроекта, который предполагает отмену ограничения на засчитываемый в страховой стаж период ухода... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T14:08+0300
2025-01-09T14:08+0300
россия
совет федерации
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости о создании законопроекта, который предполагает отмену ограничения на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком. Инициатива была направлена на рассмотрение заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается исключить из действующей нормы ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком. Документ подчеркивает, что в соответствии с текущим законодательством в страховой стаж засчитывается период ухода за каждым ребенком "до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в сумме". Кутепов отметил, что действующие правовые нормы позволяют учитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. Это означает, что родители пятерых и более детей не могут воспользоваться данной мерой поддержки, что представляется несправедливым, учитывая значимость многодетных семей для улучшения демографической ситуации в России.
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россия, совет федерации
РОССИЯ, Совет Федерации
14:08 09.01.2025
 
В России могут отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости о создании законопроекта, который предполагает отмену ограничения на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком. Инициатива была направлена на рассмотрение заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается исключить из действующей нормы ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком.
Документ подчеркивает, что в соответствии с текущим законодательством в страховой стаж засчитывается период ухода за каждым ребенком "до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в сумме".
Кутепов отметил, что действующие правовые нормы позволяют учитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. Это означает, что родители пятерых и более детей не могут воспользоваться данной мерой поддержки, что представляется несправедливым, учитывая значимость многодетных семей для улучшения демографической ситуации в России.
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