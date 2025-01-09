https://1prime.ru/20250109/sovkombank--854097518.html

Совкомбанк оценил увеличение капитала после присоединения "Хоум банка"

Совкомбанк оценил увеличение капитала после присоединения "Хоум банка" - 09.01.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк оценил увеличение капитала после присоединения "Хоум банка"

Совкомбанк в рамках присоединения "Хоум банка" ("ХКФ банк") планирует увеличить уставный капитал на 8,8% - до 2,25 миллиарда рублей, следует из материалов... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T15:06+0300

2025-01-09T15:06+0300

2025-01-09T15:06+0300

россия

совкомбанк

хоум кредит банк

уставный капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/83978/66/839786615_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_a7751cadd4ce0b6803795d375a8ddb65.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Совкомбанк в рамках присоединения "Хоум банка" ("ХКФ банк") планирует увеличить уставный капитал на 8,8% - до 2,25 миллиарда рублей, следует из материалов банка. Совкомбанк собирается провести общее собрание акционеров 28 января в форме заочного голосования. В повестку дня включены вопросы об увеличении уставного капитала банка путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации Совкомбанка, а также о реорганизации кредитной организации в форме присоединения к ней акционерного общества "Хоум Капитал", общества с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ("ХКФ банк"), акционерного общества "Корпорация "Монтажспецстрой". "Увеличить уставный капитал ПАО "Совкомбанк" на 182 228 303 (сто восемьдесят два миллиона двести двадцать восемь тысяч триста три) рубля до общего размера 2 251 622 890,5 (два миллиарда двести пятьдесят один миллион шестьсот двадцать две тысячи восемьсот девяносто) рублей 50 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 822 283 030 (один миллиард восемьсот двадцать два миллиона двести восемьдесят три тысячи тридцать) штук, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая", - сказано в материалах. Предлагается определить, что размещение этих акций осуществляется при реорганизации Совкомбанка в форме присоединения к нему "Хоум Капитала" - владельца "Хоум банка". Конвертация обыкновенных акций "Хоум Капитала" осуществляется в дополнительные обыкновенные акции Совкомбанка. Совкомбанк в феврале 2024 года объявил о намерении приобрести "Хоум банк". В августе прошлого года управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос сообщал, что юридическое присоединение "Хоум банка" к Совкомбанку завершится в первом полугодии 2025 года. Согласно условиям сделки, 90% покупки будет оплачено в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% уже уплачено деньгами в 2024 году. Оговорено условие моратория на продажу акций Совкомбанка в течение шести месяцев с даты оплаты акциями 90% "Хоум банка". В ноябре 2024 года Совкомбанк сообщил, что завершил полную операционную интеграцию "Хоум банка" в рекордные для России сроки.

https://1prime.ru/20250109/sud-854091632.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совкомбанк, хоум кредит банк, уставный капитал