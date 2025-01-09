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Европа в 2024 году закупила у России рекордный объем СПГ, пишут СМИ

Европа в 2024 году закупила у России рекордный объем СПГ, пишут СМИ - 09.01.2025, ПРАЙМ

Европа в 2024 году закупила у России рекордный объем СПГ, пишут СМИ

Европа в прошлом году закупила рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) у России - 17,8 миллиона тонн, пишет газета The Guardian со ссылкой на... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T14:51+0300

2025-01-09T14:51+0300

2025-01-09T14:51+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Европа в прошлом году закупила рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) у России - 17,8 миллиона тонн, пишет газета The Guardian со ссылкой на аналитическую компанию Rystad Energy. "Европа закупила рекордное количество сжиженного природного газа у России в прошлом году, свидетельствуют данные", - говорится в статье. Согласно данным Rystad Energy, которые приводит газета, в 2024 году импорт российского сжиженного природного газа в Европу составил 17,8 миллиона тонн, что выше значения 2023 года в 15,1 миллиона и 2022 года в 16,4 миллиона тонн. "Потоки СПГ не только растут, но и находятся на рекордных уровнях", - приводятся в статье слова газового аналитика Rystad Energy Яна-Эрика Фенриха (Jan-Eric Fähnrich). Как следует из слова аналитика, трубопроводные поставки российского газа в Европу в прошлом году почти вдвое превысили поставки на судах и составили 49,5 миллиарда кубометров. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в минувшем году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.

https://1prime.ru/20250109/gaz-854094810.html

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