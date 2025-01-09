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Эксперт обозначил важность Гренландии для США

Эксперт обозначил важность Гренландии для США - 09.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт обозначил важность Гренландии для США

Запасы редкоземельных металлов в Гренландии оцениваются примерно в 40 миллионов тонн, а урана — в 300 тысяч тонн. Эти ресурсы представляют значительный интерес... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T14:03+0300

2025-01-09T14:03+0300

2025-01-09T14:03+0300

сша

гренландия

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ОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Запасы редкоземельных металлов в Гренландии оцениваются примерно в 40 миллионов тонн, а урана — в 300 тысяч тонн. Эти ресурсы представляют значительный интерес для США в контексте обеспечения сырьевой независимости национальной промышленности, подчеркнул независимый эксперт Леонид Хазанов в интервью РИА Новости.В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп охарактеризовал владение Гренландией как "абсолютную необходимость" для страны. Это заявление было сделано в связи с его решением назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и бизнесмена Кена Хауэри. В ответ на это премьер Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не подлежит продаже и никогда не будет продаваться. Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп серьезно рассматривает возможность использования дипломатических или экономических мер для приобретения Гренландии.Хазанов также отметил, что потенциал Гренландии в области редкоземельных металлов и урана выглядит многообещающе, с запасами, оцениваемыми в 40 миллионов тонн и 300 тысяч тонн соответственно. Эти ресурсы необходимы США для обеспечения сырьевой независимости в промышленности и энергетике.Эксперт добавил, что компании KGHM Polska Miedz и Greenlam Resources долгое время исследовали месторождение Мальмбьерг с запасами 410 тысяч тонн молибдена, однако на данный момент не достигнуто никаких результатов в его освоении. "Также вряд ли можно говорить о значительных запасах золота в Гренландии из-за недостаточной изученности региона, вызванной ледниковым покровом", — добавил Хазанов.На месторождении Налунак, в период его разработки с 2013 по 2024 год, было добыто около 11 тонн золота, а последние геологоразведочные работы, проведенные канадской компанией Amaroq Minerals, позволили выявить еще 9,9 тонны. "В целом условия разработки месторождений в Гренландии являются экстремальными, и нельзя исключать, что интересы США столкнутся с техническими сложностями и протестами местного населения", — заключил Хазанов.Гренландия была колонией Дании до 1953 года. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с правом самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

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сша, гренландия, полезные ископаемые