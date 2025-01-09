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Швейцарский суд вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG

Швейцарский суд вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG - 09.01.2025, ПРАЙМ

Швейцарский суд вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG

Швейцарский суд планирует вынести решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG в четверг или пятницу. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T00:23+0300

2025-01-09T00:23+0300

2025-01-09T00:23+0300

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ЦУГ (Швейцария), 9 янв - ПРАЙМ. Швейцарский суд планирует вынести решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG в четверг или пятницу. В швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, 20 декабря 2024 года прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В рамках слушания выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. Как заявил тогда в ходе заседания судья, у основных кредиторов будет время до 8 января 17.00 (19.00 мск) для подачи своего согласия на реструктуризацию. Он уточнил тогда, что окончательное решение о реструктуризации будет принято 9 или 10 января 2025 года. Как позже пояснили РИА Новости в суде, если соглашение будет отклонено, то суд автоматически инициирует процедуру банкротства компании. Процедура банкротства оператора продлевалась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. И если к этой дате соглашение с кредиторами достигнуто не будет, то компанию ждет банкротство. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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газ, рф, швейцария, европа, дмитрий песков, северный поток - 2