Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцарский суд вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG - 09.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250109/sud-854085197.html
Швейцарский суд вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG
Швейцарский суд вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG - 09.01.2025, ПРАЙМ
Швейцарский суд вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG
Швейцарский суд планирует вынести решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG в четверг или пятницу. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T00:23+0300
2025-01-09T00:23+0300
газ
энергетика
рф
швейцария
европа
дмитрий песков
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854085197.jpg?1736371435
ЦУГ (Швейцария), 9 янв - ПРАЙМ. Швейцарский суд планирует вынести решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG в четверг или пятницу. В швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, 20 декабря 2024 года прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В рамках слушания выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. Как заявил тогда в ходе заседания судья, у основных кредиторов будет время до 8 января 17.00 (19.00 мск) для подачи своего согласия на реструктуризацию. Он уточнил тогда, что окончательное решение о реструктуризации будет принято 9 или 10 января 2025 года. Как позже пояснили РИА Новости в суде, если соглашение будет отклонено, то суд автоматически инициирует процедуру банкротства компании. Процедура банкротства оператора продлевалась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. И если к этой дате соглашение с кредиторами достигнуто не будет, то компанию ждет банкротство. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
рф
швейцария
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, швейцария, европа, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, Энергетика, РФ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
00:23 09.01.2025
 
Швейцарский суд вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG

Суд вынесет решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG в четверг или пятницу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЦУГ (Швейцария), 9 янв - ПРАЙМ. Швейцарский суд планирует вынести решение о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG в четверг или пятницу.
В швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, 20 декабря 2024 года прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В рамках слушания выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
Как заявил тогда в ходе заседания судья, у основных кредиторов будет время до 8 января 17.00 (19.00 мск) для подачи своего согласия на реструктуризацию. Он уточнил тогда, что окончательное решение о реструктуризации будет принято 9 или 10 января 2025 года. Как позже пояснили РИА Новости в суде, если соглашение будет отклонено, то суд автоматически инициирует процедуру банкротства компании.
Процедура банкротства оператора продлевалась на полгода уже несколько раз. В последний раз суд Цуга в июне предоставил Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 января 2025 года. Это крайний срок продления процедуры, предусмотренный по закону. И если к этой дате соглашение с кредиторами достигнуто не будет, то компанию ждет банкротство.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
ЭнергетикаГазРФШВЕЙЦАРИЯЕВРОПАДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала