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Суд в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear - 09.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250109/sud-854091632.html
Суд в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear
Суд в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear - 09.01.2025, ПРАЙМ
Суд в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear
Арбитражный суд Москвы 3 февраля проведет предварительные слушания по иску Совкомбанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank около 23,5 миллиона... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T11:38+0300
2025-01-09T11:38+0300
экономика
россия
суд
совкомбанк
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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы 3 февраля проведет предварительные слушания по иску Совкомбанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank около 23,5 миллиона долларов (около 2,4 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного определения суда. Истец просит взыскать с ответчика 20 миллионов долларов номинальной стоимости заблокированных ценных бумаг Operational RE III, около 1,5 миллиона долларов накопленного купонного дохода, а также около 2 миллионов долларов номинальной стоимости заблокированных ценных бумаг и выплат по Imperial Fund и более 76 тысяч долларов накопленного купонного дохода. Изначально, в сентябре 2023 года, этот иск был подан Совкомбанком в арбитражный суд Костромской области. Суд в Костроме в июне произвел процессуальную замену истца на его правопреемника ООО "Содействие международным расчетам", а в ноябре по ходатайству ответчика передал дело на рассмотрение арбитражного суда Москвы. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски, связанные с заморозкой активов, к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking. Совкомбанк основан в 1990 году, головной офис кредитной организации расположен в Костроме. Группа Совкомбанка включает системно значимый банк, страховую, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании.
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россия, суд, совкомбанк
Экономика, РОССИЯ, суд, Совкомбанк
11:38 09.01.2025
 
Суд в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear

Суд в Москве в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear на $23,5 млн

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы 3 февраля проведет предварительные слушания по иску Совкомбанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank около 23,5 миллиона долларов (около 2,4 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного определения суда.
Истец просит взыскать с ответчика 20 миллионов долларов номинальной стоимости заблокированных ценных бумаг Operational RE III, около 1,5 миллиона долларов накопленного купонного дохода, а также около 2 миллионов долларов номинальной стоимости заблокированных ценных бумаг и выплат по Imperial Fund и более 76 тысяч долларов накопленного купонного дохода.
Изначально, в сентябре 2023 года, этот иск был подан Совкомбанком в арбитражный суд Костромской области. Суд в Костроме в июне произвел процессуальную замену истца на его правопреемника ООО "Содействие международным расчетам", а в ноябре по ходатайству ответчика передал дело на рассмотрение арбитражного суда Москвы.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски, связанные с заморозкой активов, к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking.
Совкомбанк основан в 1990 году, головной офис кредитной организации расположен в Костроме. Группа Совкомбанка включает системно значимый банк, страховую, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании.
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