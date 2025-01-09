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Суд в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear

Суд в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear - 09.01.2025, ПРАЙМ

Суд в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear

Арбитражный суд Москвы 3 февраля проведет предварительные слушания по иску Совкомбанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank около 23,5 миллиона... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T11:38+0300

2025-01-09T11:38+0300

2025-01-09T11:38+0300

экономика

россия

суд

совкомбанк

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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы 3 февраля проведет предварительные слушания по иску Совкомбанка, требующего взыскать с бельгийского Euroclear Bank около 23,5 миллиона долларов (около 2,4 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного определения суда. Истец просит взыскать с ответчика 20 миллионов долларов номинальной стоимости заблокированных ценных бумаг Operational RE III, около 1,5 миллиона долларов накопленного купонного дохода, а также около 2 миллионов долларов номинальной стоимости заблокированных ценных бумаг и выплат по Imperial Fund и более 76 тысяч долларов накопленного купонного дохода. Изначально, в сентябре 2023 года, этот иск был подан Совкомбанком в арбитражный суд Костромской области. Суд в Костроме в июне произвел процессуальную замену истца на его правопреемника ООО "Содействие международным расчетам", а в ноябре по ходатайству ответчика передал дело на рассмотрение арбитражного суда Москвы. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски, связанные с заморозкой активов, к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking. Совкомбанк основан в 1990 году, головной офис кредитной организации расположен в Костроме. Группа Совкомбанка включает системно значимый банк, страховую, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании.

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россия, суд, совкомбанк