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Апелляция утвердила взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста"

Апелляция утвердила взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста" - 09.01.2025, ПРАЙМ

Апелляция утвердила взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста"

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску банка "Траст" взыскала более 107 миллиардов рублей солидарно с... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:41+0300

2025-01-09T17:41+0300

2025-01-09T17:41+0300

россия

открытие

суд

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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску банка "Траст" взыскала более 107 миллиардов рублей солидарно с компании "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и двоих бывших топ-менеджеров этого банка Евгения Данкевича и Михаила Назарычева. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходящего в закрытом режиме, апелляционный суд в четверг отклонил жалобы ответчиков на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

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россия, открытие, суд