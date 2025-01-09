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Апелляция утвердила взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста" - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Апелляция утвердила взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста"
Апелляция утвердила взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста" - 09.01.2025, ПРАЙМ
Апелляция утвердила взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста"
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску банка "Траст" взыскала более 107 миллиардов рублей солидарно с... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T17:41+0300
2025-01-09T17:41+0300
россия
открытие
суд
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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску банка "Траст" взыскала более 107 миллиардов рублей солидарно с компании "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и двоих бывших топ-менеджеров этого банка Евгения Данкевича и Михаила Назарычева. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходящего в закрытом режиме, апелляционный суд в четверг отклонил жалобы ответчиков на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
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россия, открытие, суд
РОССИЯ, Открытие, суд
17:41 09.01.2025
 
Апелляция утвердила взыскание с экс-топов "Открытия" по иску "Траста"

Суд утвердил взыскание с экс-топов "Открытия" 107 млрд рублей по иску "Траста"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску банка "Траст" взыскала более 107 миллиардов рублей солидарно с компании "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и двоих бывших топ-менеджеров этого банка Евгения Данкевича и Михаила Назарычева.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, проходящего в закрытом режиме, апелляционный суд в четверг отклонил жалобы ответчиков на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
 
РОССИЯОткрытиесуд
 
 
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