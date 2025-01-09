https://1prime.ru/20250109/telekanaly-854104835.html

Названы российские телеканалы - лидеры по численности аудитории

Названы российские телеканалы - лидеры по численности аудитории - 09.01.2025, ПРАЙМ

Названы российские телеканалы - лидеры по численности аудитории

Четырнадцать процентов телезрителей смотрели канал "Россия 1" в 2024 году, который стал лидером по аудитории среди российских телеканалов, следует из данных,... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T20:33+0300

2025-01-09T20:33+0300

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россия

телеканалы

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Четырнадцать процентов телезрителей смотрели канал "Россия 1" в 2024 году, который стал лидером по аудитории среди российских телеканалов, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope. По данным Mediascope, по итогам прошедшего телевизионного года лидером по аудитории среди телеканалов остается "Россия 1", численность его аудитории составила 2 миллиона 566,6 тысячи человек с долей телезрителей 14%, рейтинг телезрителей составил 1,9%. На втором месте НТВ, его смотрели 1 миллион 738,8 тысячи человек. Доля телезрителей - 9,5%, рейтинг телезрителей - 1,3%. Пятый канал занимает третье место с аудиторией 1 миллион 411,8 тысячи человек, доля телезрителей - 7,7%, рейтинг телезрителей - 1%. Четвертое место занял Первый канал, чья аудитория составила 1 миллион 342,6 тысячи человек, доля телезрителей - 7,3%, рейтинг телезрителей - 1%. В десятку лучших также вошли РЕН ТВ, "Домашний", СТС, ТВ Центр, ТНТ и "Звезда". Аудитория - это количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал. Рейтинг демонстрирует среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории), а доля - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Данные представлены за период 01.01.2024-31.12.2024 и получены путем измерения телепросмотров по всей России (0+) в течение целых суток, включая домашний и дачный просмотр.

https://1prime.ru/20241218/putin-853655180.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, телеканалы, рейтинг