https://1prime.ru/20250109/tramp-854092275.html

СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию

СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию - 09.01.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию

Избранный президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность использования дипломатического или экономического давления, чтобы приобрести... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T12:06+0300

2025-01-09T12:06+0300

2025-01-09T12:06+0300

политика

сша

гренландия

дональд трамп

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность использования дипломатического или экономического давления, чтобы приобрести Гренландию, крупнейший остров в мире, сообщает Reuters со ссылкой на источники."Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее, он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", — отметил один из собеседников агентства.Гренландия обладает значительными запасами природных ресурсов и имеет стратегическое значение для оборонных интересов США. По словам помощников Трампа, планы по приобретению острова связаны также с желанием избранного президента оставить след в истории. Однако премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия является автономной территорией Дании с правом самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

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сша, гренландия, дональд трамп