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СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию - 09.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию
СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию - 09.01.2025, ПРАЙМ
СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию
Избранный президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность использования дипломатического или экономического давления, чтобы приобрести... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T12:06+0300
2025-01-09T12:06+0300
политика
сша
гренландия
дональд трамп
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность использования дипломатического или экономического давления, чтобы приобрести Гренландию, крупнейший остров в мире, сообщает Reuters со ссылкой на источники."Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее, он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", — отметил один из собеседников агентства.Гренландия обладает значительными запасами природных ресурсов и имеет стратегическое значение для оборонных интересов США. По словам помощников Трампа, планы по приобретению острова связаны также с желанием избранного президента оставить след в истории. Однако премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия является автономной территорией Дании с правом самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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сша, гренландия, дональд трамп
Политика, США, Гренландия, Дональд Трамп
12:06 09.01.2025
 
СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию

Reuters: Трамп намерен оказать давление на Данию для приобретения Гренландии

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность использования дипломатического или экономического давления, чтобы приобрести Гренландию, крупнейший остров в мире, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее, он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", — отметил один из собеседников агентства.
Гренландия обладает значительными запасами природных ресурсов и имеет стратегическое значение для оборонных интересов США. По словам помощников Трампа, планы по приобретению острова связаны также с желанием избранного президента оставить след в истории. Однако премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия является автономной территорией Дании с правом самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
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10:06
 
ПолитикаСШАГренландияДональд Трамп
 
 
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