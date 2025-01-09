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СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию
СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию - 09.01.2025, ПРАЙМ
СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию
Избранный президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность использования дипломатического или экономического давления, чтобы приобрести... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T12:06+0300
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политика
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность использования дипломатического или экономического давления, чтобы приобрести Гренландию, крупнейший остров в мире, сообщает Reuters со ссылкой на источники."Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее, он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", — отметил один из собеседников агентства.Гренландия обладает значительными запасами природных ресурсов и имеет стратегическое значение для оборонных интересов США. По словам помощников Трампа, планы по приобретению острова связаны также с желанием избранного президента оставить след в истории. Однако премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия является автономной территорией Дании с правом самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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сша, гренландия, дональд трамп
Политика, США, Гренландия, Дональд Трамп
СМИ выяснили, как Трамп собирается приобрести Гренландию
Reuters: Трамп намерен оказать давление на Данию для приобретения Гренландии
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ.
Избранный президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность использования дипломатического или экономического давления, чтобы приобрести Гренландию, крупнейший остров в мире, сообщает
Reuters со ссылкой на источники.
"Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее, он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", — отметил один из собеседников агентства.
Гренландия обладает значительными запасами природных ресурсов и имеет стратегическое значение для оборонных интересов США. По словам помощников Трампа, планы по приобретению острова связаны также с желанием избранного президента оставить след в истории. Однако премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия является автономной территорией Дании с правом самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Медведев прокомментировал желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию