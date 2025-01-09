https://1prime.ru/20250109/turtsiya-854087495.html

Турция начала обратный отсчет до военных действий в Сирии, пишет СМИ

Турция начала обратный отсчет до военных действий в Сирии, пишет СМИ - 09.01.2025, ПРАЙМ

Турция начала обратный отсчет до военных действий в Сирии, пишет СМИ

Турция объявила о начале отсчета до возможного разворачивания военных действий против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, сообщает проправительственное... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:13+0300

2025-01-09T09:13+0300

2025-01-09T09:13+0300

турция

сирия

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АНКАРА, 9 янв - ПРАЙМ. Турция объявила о начале отсчета до возможного разворачивания военных действий против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, сообщает проправительственное издание Hürriyet. Власти Турции не планируют вести переговоры с сирийскими боевиками, в то время как РПК-YPG продолжает стремиться к дипломатическому диалогу.Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией против РПК, как сообщает проправительственная газета Türkiye, ссылаясь на военные источники. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, и в случае игнорирования призывов военная операция может стать реальностью. "До сих пор дипломатии давали время. Но песочные часы на исходе. С этого момента начинается обратный отсчет времени до военных действий",- отмечает издание.Газета также подчеркивает, что Анкара не намерена вести переговоры с курдскими боевиками в Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, и 8 декабря они вошли в Дамаск, что привело к отставке Башара Асада с поста президента Сирии. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.Конфликт с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая сейчас запрещена в Турции, начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС), состоящие в основном из курдских отрядов самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на контролируемых ими территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал благодаря поддержке международной коалиции во главе с США, действующей под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России

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турция, сирия