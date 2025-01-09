https://1prime.ru/20250109/turtsiya-854088224.html

СМИ: ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии

СМИ: ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии - 09.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции привели свои войска в состояние боевой готовности в связи с возможной операцией против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:39+0300

2025-01-09T09:39+0300

2025-01-09T09:39+0300

политика

турция

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы Турции привели свои войска в состояние боевой готовности в связи с возможной операцией против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии. Об этом сообщает издание Türkiye со ссылкой на военные источники.Согласно газете, Турция требует от новой сирийской администрации принять меры против этой террористической организации и готовится к различным сценариям, включая военные действия."Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции", — говорится в публикации.Конфликт в Сирии обострился в конце ноября 2024 года, когда оппозиционные вооруженные отряды начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, в результате чего президент Башар Асад покинул страну

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турция

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турция, сирия