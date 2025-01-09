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СМИ: ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии
СМИ: ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии - 09.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии
Вооруженные силы Турции привели свои войска в состояние боевой готовности в связи с возможной операцией против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:39+0300
2025-01-09T09:39+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы Турции привели свои войска в состояние боевой готовности в связи с возможной операцией против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии. Об этом сообщает издание Türkiye со ссылкой на военные источники.Согласно газете, Турция требует от новой сирийской администрации принять меры против этой террористической организации и готовится к различным сценариям, включая военные действия."Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции", — говорится в публикации.Конфликт в Сирии обострился в конце ноября 2024 года, когда оппозиционные вооруженные отряды начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, в результате чего президент Башар Асад покинул страну
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турция, сирия
СМИ: ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии
Türkiye: ВС Турции подготовили к возможной операции в Сирии против РПК
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Турции привели свои войска в состояние боевой готовности в связи с возможной операцией против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии. Об этом сообщает издание Türkiye
со ссылкой на военные источники.
Согласно газете, Турция требует от новой сирийской администрации принять меры против этой террористической организации и готовится к различным сценариям, включая военные действия.
"Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции", — говорится в публикации.
Конфликт в Сирии обострился в конце ноября 2024 года, когда оппозиционные вооруженные отряды начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, в результате чего президент Башар Асад покинул страну
Турция начала обратный отсчет до военных действий в Сирии, пишет СМИ