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В турецких ресторанах стали чаще требовать предоплату, пишут СМИ

В турецких ресторанах стали чаще требовать предоплату, пишут СМИ - 09.01.2025, ПРАЙМ

В турецких ресторанах стали чаще требовать предоплату, пишут СМИ

Случаи требования от клиентов предоплаты за бронирование в ресторанах и кафе участились в Турции, пишет газета Milliyet со ссылкой на вице-президента... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T10:38+0300

2025-01-09T10:38+0300

2025-01-09T10:47+0300

турция

ресторан

кафе

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АНКАРА, 9 янв – ПРАЙМ. Случаи требования от клиентов предоплаты за бронирование в ресторанах и кафе участились в Турции, пишет газета Milliyet со ссылкой на вице-президента Конфедерации потребителей (TÜKONFED), юриста Ибрагима Гюллю. По словам Гюллю, если некоторое время в ресторанах и кафе часто говорили о непомерно высоких ценах, то теперь на повестку дня встал вопрос о депозите за бронирование. "Рестораны начали брать деньги с потребителей, которые забронировали столик, без начала обслуживания. Рестораны утверждают, что они сказали другим клиентам, что "мест нет" из-за бронирования, и что они стали жертвами из-за отмены бронирования без предупреждения", - приводит издание слова Гюллю. По его словам, в последнее время в ресторанах и кафе широко распространились антипотребительские практики. "Такие как плата за обслуживание, ограничения по минимальному заказу. А теперь еще и требование предоплаты при бронировании. Эти требования не только неэтичны, но и незаконны", - отметил Гюллю. В апреле 2024 года граждане Турции начали кампанию бойкота против непомерного роста цен в секторе питания, большое число пользователей, объединившихся в социальных сетях, решили не посещать кафе и рестораны в выходные, но ситуация затем вернулась в прежнее русло. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, со своей стороны, пообещал "высокую цену" тем, кто искусственно завышает цены в стране, по его словам, правительство может ввести новые меры наказания. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщил ранее Институт статистики (TUİK). Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой республики, заявлял Эрдоган. Заявление Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией, передавало ранее агентство Блумберг.

https://1prime.ru/20250109/turtsiya-854088224.html

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турция, ресторан, кафе