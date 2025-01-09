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СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи Киеву от США - 09.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи Киеву от США
СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи Киеву от США - 09.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи Киеву от США
Новый пакет военной помощи США для Украины на сумму 500 миллионов долларов будет включать зенитные ракеты, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T13:32+0300
2025-01-09T13:32+0300
вооружения
сша
украина
помощь
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи США для Украины на сумму 500 миллионов долларов будет включать зенитные ракеты, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для истребителей F-16, говорится в материале Reuters."Администрация (президента США Джо) Байдена также готовит на четверг новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов... в которую войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и вспомогательное оборудование для истребителей F-16", — отмечается в публикации.Россия выражает недовольство поставками оружия в Украину и считает, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. Он также обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт, включая обучение персонала в различных странах.
https://1prime.ru/20250109/ostin-854088425.html
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сша, украина, помощь
Вооружения, США, УКРАИНА, помощь
13:32 09.01.2025
 
СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи Киеву от США

Reuters: в пакет помощи Киеву от США войдут ракеты ПВО и оборудование для F-16

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи США для Украины на сумму 500 миллионов долларов будет включать зенитные ракеты, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для истребителей F-16, говорится в материале Reuters.
"Администрация (президента США Джо) Байдена также готовит на четверг новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов... в которую войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и вспомогательное оборудование для истребителей F-16", — отмечается в публикации.
Россия выражает недовольство поставками оружия в Украину и считает, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. Он также обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт, включая обучение персонала в различных странах.
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