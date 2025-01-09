https://1prime.ru/20250109/ukraina-854095427.html

СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи Киеву от США

СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи Киеву от США - 09.01.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи Киеву от США

Новый пакет военной помощи США для Украины на сумму 500 миллионов долларов будет включать зенитные ракеты, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T13:32+0300

2025-01-09T13:32+0300

2025-01-09T13:32+0300

вооружения

сша

украина

помощь

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи США для Украины на сумму 500 миллионов долларов будет включать зенитные ракеты, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для истребителей F-16, говорится в материале Reuters."Администрация (президента США Джо) Байдена также готовит на четверг новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов... в которую войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса "воздух - земля" и вспомогательное оборудование для истребителей F-16", — отмечается в публикации.Россия выражает недовольство поставками оружия в Украину и считает, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. Он также обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт, включая обучение персонала в различных странах.

https://1prime.ru/20250109/ostin-854088425.html

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сша, украина, помощь