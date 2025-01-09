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Глава Пентагона объявил о выделении Украине 500 миллионов долларов
Глава Пентагона объявил о выделении Украине 500 миллионов долларов - 09.01.2025, ПРАЙМ
Глава Пентагона объявил о выделении Украине 500 миллионов долларов
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине нового пакета помощи на сумму 500 миллионов долларов. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, США... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T14:50+0300
2025-01-09T14:50+0300
2025-01-09T14:50+0300
сша
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине нового пакета помощи на сумму 500 миллионов долларов. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, США собирались анонсировать этот пакет помощи.Отмечается, что транш будет включать ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Более того, США передадут Украине новые снаряды типа воздух-земля.США передает помощь Украине двумя основными способами: через инициативу PDА, которая предполагает отправку военного имущества со складов Пентагона, и через USAI, которая включает закупку нового оборудования.Россия утверждает, что поставки вооружений Украине вредят мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с военной продукцией для Украины становятся законными целями для российских сил. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками вооружений, но и подготовкой военнослужащих на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле также отметили, что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20250109/ostin-854090937.html
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сша, украина, военная помощь украине
США, УКРАИНА, военная помощь Украине
Глава Пентагона объявил о выделении Украине 500 миллионов долларов
Глава Пентагона Остин объявил о выделении помощи Киеву на $500 миллионов
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине нового пакета помощи на сумму 500 миллионов долларов. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, США собирались анонсировать этот пакет помощи.
Отмечается, что транш будет включать ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Более того, США передадут Украине новые снаряды типа воздух-земля.
США передает помощь Украине двумя основными способами: через инициативу PDА, которая предполагает отправку военного имущества со складов Пентагона, и через USAI, которая включает закупку нового оборудования.
Россия утверждает, что поставки вооружений Украине вредят мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с военной продукцией для Украины становятся законными целями для российских сил. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками вооружений, но и подготовкой военнослужащих на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле также отметили, что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
Глава Пентагона признал наличие у России "некоторых преимуществ" на Украине