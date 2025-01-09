https://1prime.ru/20250109/ukraina-854097409.html
Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников
Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников - 09.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников
Украинский лидер Владимир Зеленский на недавнем заседании контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на военной базе Рамштайн в Германии, выразил... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T15:03+0300
2025-01-09T15:03+0300
2025-01-09T15:03+0300
украина
сша
владимир зеленский
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский на недавнем заседании контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на военной базе Рамштайн в Германии, выразил недовольство союзниками Киева по поводу поставок систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал "Политика Страны". "Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали", — приводятся слова Зеленского.Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Рамштайне перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия, отметил, что Вооруженные силы России обладают "некоторыми преимуществами" в текущем конфликте.На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и растущей усталости партнеров от постоянного финансирования Киева, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, утверждал, что переговоры возможны только при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, требования Киева о возвращении к границам 1991 года стали звучать все реже.15:01
https://1prime.ru/20250109/nato-854096329.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, владимир зеленский, военная помощь украине
УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, военная помощь Украине
Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников
Зеленский на встрече в Германии упрекнул союзников за поставки ПВО
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский на недавнем заседании контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на военной базе Рамштайн в Германии, выразил недовольство союзниками Киева по поводу поставок систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
"Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали", — приводятся слова Зеленского.
Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Рамштайне перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия, отметил, что Вооруженные силы России обладают "некоторыми преимуществами" в текущем конфликте.
На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и растущей усталости партнеров от постоянного финансирования Киева, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, утверждал, что переговоры возможны только при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, требования Киева о возвращении к границам 1991 года стали звучать все реже.15:01
На Украине призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО