https://1prime.ru/20250109/ukraina-854097409.html

Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников

Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников - 09.01.2025, ПРАЙМ

Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников

Украинский лидер Владимир Зеленский на недавнем заседании контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на военной базе Рамштайн в Германии, выразил... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T15:03+0300

2025-01-09T15:03+0300

2025-01-09T15:03+0300

украина

сша

владимир зеленский

военная помощь украине

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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский на недавнем заседании контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на военной базе Рамштайн в Германии, выразил недовольство союзниками Киева по поводу поставок систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал "Политика Страны". "Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали", — приводятся слова Зеленского.Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Рамштайне перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия, отметил, что Вооруженные силы России обладают "некоторыми преимуществами" в текущем конфликте.На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и растущей усталости партнеров от постоянного финансирования Киева, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, утверждал, что переговоры возможны только при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, требования Киева о возвращении к границам 1991 года стали звучать все реже.15:01

https://1prime.ru/20250109/nato-854096329.html

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сша

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украина, сша, владимир зеленский, военная помощь украине