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Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников
Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников - 09.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников
Украинский лидер Владимир Зеленский на недавнем заседании контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на военной базе Рамштайн в Германии, выразил... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T15:03+0300
2025-01-09T15:03+0300
украина
сша
владимир зеленский
военная помощь украине
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский на недавнем заседании контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на военной базе Рамштайн в Германии, выразил недовольство союзниками Киева по поводу поставок систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал "Политика Страны". "Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали", — приводятся слова Зеленского.Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Рамштайне перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия, отметил, что Вооруженные силы России обладают "некоторыми преимуществами" в текущем конфликте.На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и растущей усталости партнеров от постоянного финансирования Киева, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, утверждал, что переговоры возможны только при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, требования Киева о возвращении к границам 1991 года стали звучать все реже.15:01
https://1prime.ru/20250109/nato-854096329.html
украина
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украина, сша, владимир зеленский, военная помощь украине
УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, военная помощь Украине
15:03 09.01.2025
 
Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников

Зеленский на встрече в Германии упрекнул союзников за поставки ПВО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский на недавнем заседании контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на военной базе Рамштайн в Германии, выразил недовольство союзниками Киева по поводу поставок систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
"Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали", — приводятся слова Зеленского.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Рамштайне перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия, отметил, что Вооруженные силы России обладают "некоторыми преимуществами" в текущем конфликте.
На фоне фактического экономического кризиса в Украине, ее неудач на фронте и растущей усталости партнеров от постоянного финансирования Киева, все чаще поднимается вопрос о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, утверждал, что переговоры возможны только при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, требования Киева о возвращении к границам 1991 года стали звучать все реже.15:01
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
На Украине призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО
14:16
 
УКРАИНАСШАВладимир Зеленскийвоенная помощь Украине
 
 
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