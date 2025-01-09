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Forbes раскрыл госдолг Украины по итогам 2024 года

Forbes раскрыл госдолг Украины по итогам 2024 года - 09.01.2025, ПРАЙМ

Forbes раскрыл госдолг Украины по итогам 2024 года

Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T19:48+0300

2025-01-09T19:48+0300

2025-01-09T19:48+0300

экономика

forbes

госдолг украины

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes. "Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов – ред.). Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%... Это совокупный государственный долг, который, кроме прямой задолженности Украины, также включает долги, гарантированные государством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии журнала Forbes. Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому, прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году до 95,6% ВВП, а в 2025 более 106% ВВП.

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forbes, госдолг украины