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Forbes раскрыл госдолг Украины по итогам 2024 года - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Forbes раскрыл госдолг Украины по итогам 2024 года
Forbes раскрыл госдолг Украины по итогам 2024 года - 09.01.2025, ПРАЙМ
Forbes раскрыл госдолг Украины по итогам 2024 года
Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T19:48+0300
2025-01-09T19:48+0300
экономика
forbes
госдолг украины
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes. "Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов – ред.). Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%... Это совокупный государственный долг, который, кроме прямой задолженности Украины, также включает долги, гарантированные государством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии журнала Forbes. Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому, прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году до 95,6% ВВП, а в 2025 более 106% ВВП.
https://1prime.ru/20250102/gosdolg-854004693.html
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forbes, госдолг украины
Экономика, Forbes, госдолг Украины
19:48 09.01.2025
 
Forbes раскрыл госдолг Украины по итогам 2024 года

Forbes: госдолг Украины по итогам 2024 года достиг 92% ВВП

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Госдолг Украины по итогам года достиг семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов) или 92% ВВП, сообщает украинская версия журнала Forbes.
"Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг около семи триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов – ред.). Таким образом, отношение государственного долга к ВВП достигло 92%... Это совокупный государственный долг, который, кроме прямой задолженности Украины, также включает долги, гарантированные государством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской версии журнала Forbes.
Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
В США решили вернуться к фиксированному потолку госдолга
2 января, 17:27
Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября опубликовал отчет, согласно которому, прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году до 95,6% ВВП, а в 2025 более 106% ВВП.
 
ЭкономикаForbesгосдолг Украины
 
 
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