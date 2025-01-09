https://1prime.ru/20250109/ultimatum-854089847.html
В Раде раскрыли, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа
В Раде раскрыли, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя завершения конфликта на Украине в течение полугода. Об этом в своем... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:36+0300
2025-01-09T10:36+0300
2025-01-09T10:37+0300
политика
украина
верховная рада
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя завершения конфликта на Украине в течение полугода. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский."Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а "закончить конфликт". А Келлог вчера это подтвердил", — заметил парламентарий.Дубинский отметил, что если Зеленский не сможет достичь мира, то президентские выборы в Украине в 2024 году могут пройти без его участия.В то же время, украинское издание "Телеграф" сообщило о решении Зеленского баллотироваться на второй срок, при условии, что бывший глава Вооруженных сил Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный откажется выдвигать свою кандидатуру.
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украина, верховная рада, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Верховная рада, Владимир Зеленский
В Раде раскрыли, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа
Дубинский назвал слова Трампа о сроках переговоров ультиматумом Зеленскому
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя завершения конфликта на Украине в течение полугода. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
"Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а "закончить конфликт". А Келлог вчера это подтвердил", — заметил парламентарий.
Дубинский отметил, что если Зеленский не сможет достичь мира, то президентские выборы в Украине в 2024 году могут пройти без его участия.
В то же время, украинское издание "Телеграф" сообщило о решении Зеленского баллотироваться на второй срок, при условии, что бывший глава Вооруженных сил Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный откажется выдвигать свою кандидатуру.
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