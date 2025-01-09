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В Раде раскрыли, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа - 09.01.2025, ПРАЙМ
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В Раде раскрыли, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа
В Раде раскрыли, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя завершения конфликта на Украине в течение полугода. Об этом в своем... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:36+0300
2025-01-09T10:37+0300
политика
украина
верховная рада
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя завершения конфликта на Украине в течение полугода. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский."Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а "закончить конфликт". А Келлог вчера это подтвердил", — заметил парламентарий.Дубинский отметил, что если Зеленский не сможет достичь мира, то президентские выборы в Украине в 2024 году могут пройти без его участия.В то же время, украинское издание "Телеграф" сообщило о решении Зеленского баллотироваться на второй срок, при условии, что бывший глава Вооруженных сил Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный откажется выдвигать свою кандидатуру.
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украина, верховная рада, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Верховная рада, Владимир Зеленский
10:36 09.01.2025 (обновлено: 10:37 09.01.2025)
 
В Раде раскрыли, какой ультиматум получил Зеленский от Трампа

Дубинский назвал слова Трампа о сроках переговоров ультиматумом Зеленскому

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя завершения конфликта на Украине в течение полугода. Об этом в своем канале в Telegram написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
"Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а "закончить конфликт". А Келлог вчера это подтвердил", — заметил парламентарий.
Дубинский отметил, что если Зеленский не сможет достичь мира, то президентские выборы в Украине в 2024 году могут пройти без его участия.
В то же время, украинское издание "Телеграф" сообщило о решении Зеленского баллотироваться на второй срок, при условии, что бывший глава Вооруженных сил Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный откажется выдвигать свою кандидатуру.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
"Зеленский помогает". На Западе рассказали, кто уничтожает Украину
Вчера, 13:53
 
ПолитикаУКРАИНАВерховная радаВладимир Зеленский
 
 
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