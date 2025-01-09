https://1prime.ru/20250109/uregulirovanie-854105764.html
Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине
Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине
Украинский конфликт возможно урегулировать лишь при сильном лидерстве внутри Соединенных Штатов. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T22:42+0300
2025-01-09T22:42+0300
2025-01-09T22:42+0300
политика
илон маск
конфликт
украина
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Украинский конфликт возможно урегулировать лишь при сильном лидерстве внутри Соединенных Штатов. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии АдГ Алисой Вайдель в соцсети Х высказал известный американский бизнесмен Илон Маск.Комментируя возможность разрешения конфликта на Украине, он отметил: "Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов".Вместе с тем Маск заявил, что не сомневается в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет урегулировать этот конфликт "довольно быстро", но предпочел не распространятся, каким конкретно образом Трамп намерен достигнуть урегулирования.Ранее избранный президент США выразил надежду, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в течение менее чем полугода.
https://1prime.ru/20250104/soros-854026110.html
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илон маск, конфликт, украина
Политика, Илон Маск, конфликт, УКРАИНА
Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине
Маск: урегулирование конфликта на Украине возможно при сильном лидере внутри США
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Украинский конфликт возможно урегулировать лишь при сильном лидерстве внутри Соединенных Штатов. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии АдГ Алисой Вайдель в соцсети Х высказал известный американский бизнесмен Илон Маск.
Комментируя возможность разрешения конфликта на Украине, он отметил: "Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов".
Вместе с тем Маск заявил, что не сомневается в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет урегулировать этот конфликт "довольно быстро", но предпочел не распространятся, каким конкретно образом Трамп намерен достигнуть урегулирования.
Маск отреагировал на присуждение Соросу высшей гражданской награды США
Ранее избранный президент США выразил надежду, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в течение менее чем полугода.