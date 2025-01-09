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Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине
Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине - 09.01.2025, ПРАЙМ
Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине
Украинский конфликт возможно урегулировать лишь при сильном лидерстве внутри Соединенных Штатов. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T22:42+0300
2025-01-09T22:42+0300
политика
илон маск
конфликт
украина
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Украинский конфликт возможно урегулировать лишь при сильном лидерстве внутри Соединенных Штатов. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии АдГ Алисой Вайдель в соцсети Х высказал известный американский бизнесмен Илон Маск.Комментируя возможность разрешения конфликта на Украине, он отметил: "Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов".Вместе с тем Маск заявил, что не сомневается в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет урегулировать этот конфликт "довольно быстро", но предпочел не распространятся, каким конкретно образом Трамп намерен достигнуть урегулирования.Ранее избранный президент США выразил надежду, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в течение менее чем полугода.
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илон маск, конфликт, украина
Политика, Илон Маск, конфликт, УКРАИНА
22:42 09.01.2025
 
Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине

Маск: урегулирование конфликта на Украине возможно при сильном лидере внутри США

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Украинский конфликт возможно урегулировать лишь при сильном лидерстве внутри Соединенных Штатов. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии АдГ Алисой Вайдель в соцсети Х высказал известный американский бизнесмен Илон Маск.
Комментируя возможность разрешения конфликта на Украине, он отметил: "Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов".
Вместе с тем Маск заявил, что не сомневается в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет урегулировать этот конфликт "довольно быстро", но предпочел не распространятся, каким конкретно образом Трамп намерен достигнуть урегулирования.
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Ранее избранный президент США выразил надежду, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в течение менее чем полугода.
 
ПолитикаИлон МаскконфликтУКРАИНА
 
 
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