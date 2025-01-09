https://1prime.ru/20250109/vklad-853913941.html
Разворот. Когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой
Разворот. Когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой - 09.01.2025, ПРАЙМ
Разворот. Когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой
Ставка по вкладу фиксируется в момент заключения договора и действует на протяжении всего срока депозита. Снизить ее постфактум банк не может за рядом... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T02:02+0300
2025-01-09T02:02+0300
2025-01-09T02:02+0300
богдан зварич
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финансы
банковский вклад
ставки по вкладам
ставка банка россии
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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Ставка по вкладу фиксируется в момент заключения договора и действует на протяжении всего срока депозита. Снизить ее постфактум банк не может за рядом исключений, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Крупные российские банки в декабре снизили ставки по депозитам после неожиданного решения совета директоров ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 21%. Ухудшение условий коснулось вкладов с самой высокой доходностью.По словам Зварича, вклады, оформленные до снижения ставок, данная ситуация не затронет – вкладчики продолжат получать проценты, указанные в договоре. Исключение составляют вклады с переменной ставкой – в этом случае в договоре прописывается алгоритм ее формирования. В большинстве случаев он зависит не от динамики ставок по вкладам в отдельных банках, а от ключевой ставки – а она пока не изменилась.Значит и в этом случае начисления по уже открытым вкладам не претерпят изменений до момента пока регулятор не изменит ключевую ставку. А вот новые вклады уже можно будет оформить лишь на измененных условиях."Сейчас снижают ставки банки, которые ранее закладывали в свою процентную политику возможность роста ключевой ставки на декабрьском заседании до 23% или даже 25%. Сейчас они корректируют условия согласно решению регулятора и тех сигналов, которые получили от ЦБ по итогам заседания", - пояснил Зварич.По его мнению, говорить о формировании полноценного долгосрочного тренда на ухудшение условий по депозитам преждевременно. Есть риск, что в следующем году прогресса в борьбе с инфляцией не случится, а инфляционные ожидания продолжат оставаться на повышенном уровне. Тогда мы увидим повышение ставки, например, на заседании в феврале. При реализации данного сценария банки вновь улучшат условия по депозитам исходя из своих ожиданий по дальнейшей динамике ключевой ставки.Для формирования тренда на снижение ставок по вкладам необходима стабилизация инфляции и ее переход к снижению, а также появление первых сигналов от Центробанка о готовности перейти к смягчению ДКП. Вполне возможно, что такая ситуация сложится во второй половине текущего года, что простимулирует кредитные организации начать превентивное снижение ставок по вкладам на ожиданиях возможности привлечь более дешевую ликвидность от населения в будущем.
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богдан зварич, банки.ру, финансы, банковский вклад, ставки по вкладам, ставка банка россии
Богдан Зварич, Банки.ру, Финансы, банковский вклад, ставки по вкладам, ставка Банка России
Разворот. Когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой
Аналитик Зварич: банки могут снизить ставку по вкладу, если позволят его условия
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Ставка по вкладу фиксируется в момент заключения договора и действует на протяжении всего срока депозита. Снизить ее постфактум банк не может за рядом исключений, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Крупные российские банки в декабре снизили ставки по депозитам после неожиданного решения совета директоров ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 21%. Ухудшение условий коснулось вкладов с самой высокой доходностью.
Рантье наоборот. Как жить на проценты по вкладу при нынешних ставках
По словам Зварича, вклады, оформленные до снижения ставок, данная ситуация не затронет – вкладчики продолжат получать проценты, указанные в договоре. Исключение составляют вклады с переменной ставкой – в этом случае в договоре прописывается алгоритм ее формирования. В большинстве случаев он зависит не от динамики ставок по вкладам в отдельных банках, а от ключевой ставки – а она пока не изменилась.
Значит и в этом случае начисления по уже открытым вкладам не претерпят изменений до момента пока регулятор не изменит ключевую ставку. А вот новые вклады уже можно будет оформить лишь на измененных условиях.
"Сейчас снижают ставки банки, которые ранее закладывали в свою процентную политику возможность роста ключевой ставки на декабрьском заседании до 23% или даже 25%. Сейчас они корректируют условия согласно решению регулятора и тех сигналов, которые получили от ЦБ по итогам заседания", - пояснил Зварич.
По его мнению, говорить о формировании полноценного долгосрочного тренда на ухудшение условий по депозитам преждевременно. Есть риск, что в следующем году прогресса в борьбе с инфляцией не случится, а инфляционные ожидания продолжат оставаться на повышенном уровне. Тогда мы увидим повышение ставки, например, на заседании в феврале. При реализации данного сценария банки вновь улучшат условия по депозитам исходя из своих ожиданий по дальнейшей динамике ключевой ставки.
Для формирования тренда на снижение ставок по вкладам необходима стабилизация инфляции и ее переход к снижению, а также появление первых сигналов от Центробанка о готовности перейти к смягчению ДКП. Вполне возможно, что такая ситуация сложится во второй половине текущего года, что простимулирует кредитные организации начать превентивное снижение ставок по вкладам на ожиданиях возможности привлечь более дешевую ликвидность от населения в будущем.