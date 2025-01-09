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Экономист рассказал, как выгодно вложить один миллион рублей

Экономист рассказал, как выгодно вложить один миллион рублей - 09.01.2025, ПРАЙМ

Экономист рассказал, как выгодно вложить один миллион рублей

Самый простой способ выгодно вложить один миллион рублей — это положить их на депозит в надежный банк с процентной ставкой 21-23%. Таким мнением в беседе с... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T15:27+0300

2025-01-09T15:27+0300

2025-01-09T15:27+0300

экономика

банки

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Самый простой способ выгодно вложить один миллион рублей — это положить их на депозит в надежный банк с процентной ставкой 21-23%. Таким мнением в беседе с изданием "Газета.Ru" поделился экономист, инвестиционный аналитик Александр Разуваев."Если держать на вкладе 1 млн рублей год, можно заработать 210-230 тыс. рублей, но не забудьте, что теперь проценты по вкладам от 1 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы", — заметил собеседник издания.Разуваев также отметил, что может быть выгодно разделить сумму пополам и вложить одну половину на депозит, а остальное в золото или высоконадежные акции. При благоприятной рыночной ситуации, с учетом дивидендов, можно заработать до 30-40% в год. Однако, Разуваев также указывает, что все зависит от склонности к риску каждого инвестора. Если нет желания рисковать, то лучше хранить деньги в банке на депозите. Если же существует склонность к риску, то часть суммы можно оставить на депозите и использовать остальное для трейдинга или инвестирования.

https://1prime.ru/20250109/vklad-853913941.html

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банки