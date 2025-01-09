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В "ВТБ Лизинг" прокомментировали динамику в лизинге спецтехники

В "ВТБ Лизинг" прокомментировали динамику в лизинге спецтехники - 09.01.2025, ПРАЙМ

В "ВТБ Лизинг" прокомментировали динамику в лизинге спецтехники

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России привела к снижению новых договоров в строительной сфере, что повлияло на сокращение спроса на лизинг самосвалов, | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T12:18+0300

2025-01-09T12:18+0300

2025-01-09T12:18+0300

россия

втб лизинг

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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России привела к снижению новых договоров в строительной сфере, что повлияло на сокращение спроса на лизинг самосвалов, экскаваторов и некоторых других видов техники, рост в данном сегменте лизинга ожидается не ранее 2026 года, рассказал РИА Новости гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. "Наблюдаем, что меры Банка России повлияли на строительную сферу, где сократилось число новых договоров. Это, в свою очередь, отразилось на автолизинге, где снизился спрос на самосвалы, экскаваторы и некоторые другие виды техники, что привело к сдвигу продаж в сторону легкового и легкого коммерческого транспорта. Предполагаем, что в 2025 году сегмент спецтехники продолжит коррекцию, и, учитывая динамику ключевой ставки, к положительному тренду перейдет не ранее 2026 года", - пояснил Мусатов. По его словам, "ВТБ Лизинг" в 2025 году ожидает, что потенциалом на рынке лизинга будут обладать решения для бизнеса, которые в условиях макроэкономических изменений сделают предметы лизинга доступнее. Поэтому компания продолжит развивать программу повторного лизинга - с ее помощью предприятия смогут быстро приобретать проверенную технику с пробегом из собственного автопарка "ВТБ Лизинг" с преимуществом по цене и прозрачной историей. "Динамика лизинговой отрасли в 2025 году будет зависеть от того, насколько жесткой будет денежно-кредитная политика. 2024 год показал, что высокая ключевая ставка имеет последствия для рынка в виде замедления роста, снижения спроса на предметы лизинга, повышения стоимости фондирования лизингового бизнеса", - подчеркнул Мусатов. Он добавил, что в связи с ростом утильсбора, цен на автомобили и их содержание шеринговые форматы будут становиться популярнее.

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россия, втб лизинг