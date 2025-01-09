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ВТБ завершил присоединение банка "Открытие"

ВТБ завершил присоединение банка "Открытие" - 09.01.2025, ПРАЙМ

ВТБ завершил присоединение банка "Открытие"

ВТБ завершил интеграцию офисной сети "Открытия" - вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ. Согласно данным... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:32+0300

2025-01-09T17:32+0300

2025-01-09T17:32+0300

россия

втб

банк открытие

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. ВТБ завершил интеграцию офисной сети "Открытия" - вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ. Согласно данным ЕГРЮЛ, банк "Открытие" прекратил свою деятельность. "ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд", - сообщила пресс-служба ВТБ, добавив, что интеграция двух банков в части офисной сети стартовала в декабре 2023 года, по ее итогам вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России. "Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений "Открытия" продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов. Это позволило существенно укрепить инфраструктуру банка, региональную представленность, стать еще доступнее и ближе к нашим клиентам", – приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко. Первые отделения "Открытия" сменили вывеску на ВТБ в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе в декабре 2023, последние – 27 декабря в Анапе. Больше всего офисов "Открытия" перешло в сеть ВТБ в Центральном федеральном округе – 61 отделение, 59 в Уральском ФО и 41 в Приволжском ФО, отмечается в сообщении. Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что банк "Открытие" прекратил деятельность "путем реорганизации в форме присоединения" 1января 2025 года. ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активно переводить клиентов "Открытия". Как сообщали РИА Новости в ВТБ в начале декабря, ожидалось, что банк "Открытие" присоединится к БМ-Банку в январе. А присоединение к ВТБ объединенного БМ-Банка, которое планировалось на май, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок. Совет директоров банка "Открытие" принял решение прекратить полномочия главы банка Михаила Алексеева с 31 декабря 2024 года.

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россия, втб, банк открытие