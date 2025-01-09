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ВТБ оценил число россиян, использующих биометрию для разблокировки девайсов - 09.01.2025, ПРАЙМ
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ВТБ оценил число россиян, использующих биометрию для разблокировки девайсов
ВТБ оценил число россиян, использующих биометрию для разблокировки девайсов - 09.01.2025, ПРАЙМ
ВТБ оценил число россиян, использующих биометрию для разблокировки девайсов
Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов и приложений, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:07+0300
2025-01-09T09:07+0300
россия
втб
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов и приложений, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ. "64% россиян используют или хотя бы однажды пользовались разблокировкой или подтверждением действий на разных устройствах по отпечатку пальца или лицу, следует из опроса ВТБ", - говорится в сообщении пресс-службы. Результаты исследования показали, что 55% россиян регулярно пользуются разблокировкой или подтверждением действий по отпечатку пальца или по лицу на смартфонах, ноутбуках и других устройствах. Еще 9% использовали биометрический сервис хотя бы однажды. Активнее всего этот функционал применяют жители Уральского (60%), Южного (59%) и Сибирского федеральных округов (58%). Треть опрошенных, или 34%, сдавали биометрию в многофункциональных центрах (МФЦ), на Госуслугах или в отделениях банков. При этом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель выше - 39%. Чаще всего биометрию сдавали для получения заграничных паспортов нового поколения - об этом сообщили 24% россиян (в Москве - 36%, в Санкт-Петербурге - 35%). Оказалось, что в Сибирском округе меньше всего обладателей паспортов нового поколения. В госструктурах, на работе или в визовых центрах других стран сдавали биометрию 36% россиян. "Почти 40% опрошенных проходили через биометрические терминалы - на таможне или в бизнес-залах аэропортов (19%), на работе (12%), в другом месте (8%)", - указывается в сообщении. Появившимися в 2024 году способами оплаты по лицу через биометрические терминалы хотя бы раз пользовались 25% россиян и еще 5% используют постоянно. Половина опрошенных заметили, что биометрических сервисов вокруг становится больше, говорится в сообщении. Пробовали сами или видели, как ими пользуются окружающие, 50% россиян (56% в Центральном округе, 55% - в Москве и Санкт-Петербурге), и как минимум слышали об этом или встречали в интернете информацию об этих сервисах еще 39%. Никогда не сталкивались или не слышали о таких услугах 11% опрошенных. Опрос проведен ВТБ с 12 по 20 декабря 2024 года среди 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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россия, втб
РОССИЯ, ВТБ
09:07 09.01.2025
 
ВТБ оценил число россиян, использующих биометрию для разблокировки девайсов

ВТБ: каждый второй в России использует биометрию для разблокировки девайсов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов и приложений, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ.
"64% россиян используют или хотя бы однажды пользовались разблокировкой или подтверждением действий на разных устройствах по отпечатку пальца или лицу, следует из опроса ВТБ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Результаты исследования показали, что 55% россиян регулярно пользуются разблокировкой или подтверждением действий по отпечатку пальца или по лицу на смартфонах, ноутбуках и других устройствах. Еще 9% использовали биометрический сервис хотя бы однажды. Активнее всего этот функционал применяют жители Уральского (60%), Южного (59%) и Сибирского федеральных округов (58%).
Треть опрошенных, или 34%, сдавали биометрию в многофункциональных центрах (МФЦ), на Госуслугах или в отделениях банков. При этом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель выше - 39%. Чаще всего биометрию сдавали для получения заграничных паспортов нового поколения - об этом сообщили 24% россиян (в Москве - 36%, в Санкт-Петербурге - 35%). Оказалось, что в Сибирском округе меньше всего обладателей паспортов нового поколения.
В госструктурах, на работе или в визовых центрах других стран сдавали биометрию 36% россиян. "Почти 40% опрошенных проходили через биометрические терминалы - на таможне или в бизнес-залах аэропортов (19%), на работе (12%), в другом месте (8%)", - указывается в сообщении.
Появившимися в 2024 году способами оплаты по лицу через биометрические терминалы хотя бы раз пользовались 25% россиян и еще 5% используют постоянно.
Половина опрошенных заметили, что биометрических сервисов вокруг становится больше, говорится в сообщении. Пробовали сами или видели, как ими пользуются окружающие, 50% россиян (56% в Центральном округе, 55% - в Москве и Санкт-Петербурге), и как минимум слышали об этом или встречали в интернете информацию об этих сервисах еще 39%. Никогда не сталкивались или не слышали о таких услугах 11% опрошенных.
Опрос проведен ВТБ с 12 по 20 декабря 2024 года среди 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
СФ одобрил закон об открытии банками вкладов для клиентов по биометрии
20 декабря 2024, 10:34
 
РОССИЯВТБ
 
 
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