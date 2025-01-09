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Связанный с "Фосагро" офшор отсудил у Euroclear Bank крупную сумму

Связанный с "Фосагро" офшор отсудил у Euroclear Bank крупную сумму - 09.01.2025, ПРАЙМ

Связанный с "Фосагро" офшор отсудил у Euroclear Bank крупную сумму

Арбитражный суд Москвы по иску кипрской Perpecia Limited, связанной с холдингом "Фосагро", одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений,... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T18:55+0300

2025-01-09T18:55+0300

2025-01-09T18:56+0300

экономика

фосагро

euroclear bank

банк "ренессанс кредит"

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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску кипрской Perpecia Limited, связанной с холдингом "Фосагро", одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, взыскал порядка 2,4 миллиарда рублей с бельгийского Euroclear Bank и структур группы "Ренессанс", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в четверг заседания. Суд взыскал солидарно с кипрской Renaissance Securities (Cyprus) Limited, ООО "Ренессанс Брокер", ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант" и банка "Ренессанс Кредит" группы "Онэксим" Михаила Прохорова более 5,6 миллиона долларов задолженности по возврату денежных средств, а также солидарно с этих ответчиков и Euroclear Bank – более 16,6 миллиона долларов стоимости заблокированных ценных бумаг, около 426 тысяч долларов убытков в размере сумм расчетов, не проведенных в связи с блокировкой, и около 53 миллионов рублей (в сумме по текущему курсу – около 2,4 миллиарда рублей). Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, убытки в размере около 53 миллионов рублей представляют собой стоимость облигаций "Норильского никеля", которые не учитывались в Euroclear. По словам собеседника агентства, истец в суде не настаивал на взыскании этой суммы с европейского депозитария, но суд удовлетворил иск к Euroclear и в этой части. "Онэксим" и "Ренессанс Капитал" в ноябре сообщили о продаже российского бизнеса инвестгруппы "Ренессанс Капитал", включая компании "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант", "Ренессанс Брокер" и УК "РенКап", менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

https://1prime.ru/20241230/isk-853959961.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фосагро, euroclear bank, банк "ренессанс кредит"