Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Связанный с "Фосагро" офшор отсудил у Euroclear Bank крупную сумму - 09.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250109/vzyskanie-854103108.html
Связанный с "Фосагро" офшор отсудил у Euroclear Bank крупную сумму
Связанный с "Фосагро" офшор отсудил у Euroclear Bank крупную сумму - 09.01.2025, ПРАЙМ
Связанный с "Фосагро" офшор отсудил у Euroclear Bank крупную сумму
Арбитражный суд Москвы по иску кипрской Perpecia Limited, связанной с холдингом "Фосагро", одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений,... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T18:55+0300
2025-01-09T18:56+0300
экономика
фосагро
euroclear bank
банк "ренессанс кредит"
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_2:0:745:418_1920x0_80_0_0_1d9f9c7c63a841d72e09beb511a197bc.jpg
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску кипрской Perpecia Limited, связанной с холдингом "Фосагро", одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, взыскал порядка 2,4 миллиарда рублей с бельгийского Euroclear Bank и структур группы "Ренессанс", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в четверг заседания. Суд взыскал солидарно с кипрской Renaissance Securities (Cyprus) Limited, ООО "Ренессанс Брокер", ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант" и банка "Ренессанс Кредит" группы "Онэксим" Михаила Прохорова более 5,6 миллиона долларов задолженности по возврату денежных средств, а также солидарно с этих ответчиков и Euroclear Bank – более 16,6 миллиона долларов стоимости заблокированных ценных бумаг, около 426 тысяч долларов убытков в размере сумм расчетов, не проведенных в связи с блокировкой, и около 53 миллионов рублей (в сумме по текущему курсу – около 2,4 миллиарда рублей). Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, убытки в размере около 53 миллионов рублей представляют собой стоимость облигаций "Норильского никеля", которые не учитывались в Euroclear. По словам собеседника агентства, истец в суде не настаивал на взыскании этой суммы с европейского депозитария, но суд удовлетворил иск к Euroclear и в этой части. "Онэксим" и "Ренессанс Капитал" в ноябре сообщили о продаже российского бизнеса инвестгруппы "Ренессанс Капитал", включая компании "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант", "Ренессанс Брокер" и УК "РенКап", менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
https://1prime.ru/20241230/isk-853959961.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_95:0:652:418_1920x0_80_0_0_1142f5cd1cbb202e7766738bd9ec56ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фосагро, euroclear bank, банк "ренессанс кредит"
Экономика, Фосагро, Euroclear Bank, банк "Ренессанс Кредит"
18:55 09.01.2025 (обновлено: 18:56 09.01.2025)
 
Связанный с "Фосагро" офшор отсудил у Euroclear Bank крупную сумму

Связанный с "Фосагро" офшор отсудил 2,4 млрд руб у Euroclear Bank

© Сайт Эксперт"Фосагро"
Фосагро
© Сайт Эксперт
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску кипрской Perpecia Limited, связанной с холдингом "Фосагро", одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, взыскал порядка 2,4 миллиарда рублей с бельгийского Euroclear Bank и структур группы "Ренессанс", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в четверг заседания.
Суд взыскал солидарно с кипрской Renaissance Securities (Cyprus) Limited, ООО "Ренессанс Брокер", ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант" и банка "Ренессанс Кредит" группы "Онэксим" Михаила Прохорова более 5,6 миллиона долларов задолженности по возврату денежных средств, а также солидарно с этих ответчиков и Euroclear Bank – более 16,6 миллиона долларов стоимости заблокированных ценных бумаг, около 426 тысяч долларов убытков в размере сумм расчетов, не проведенных в связи с блокировкой, и около 53 миллионов рублей (в сумме по текущему курсу – около 2,4 миллиарда рублей).
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, убытки в размере около 53 миллионов рублей представляют собой стоимость облигаций "Норильского никеля", которые не учитывались в Euroclear. По словам собеседника агентства, истец в суде не настаивал на взыскании этой суммы с европейского депозитария, но суд удовлетворил иск к Euroclear и в этой части.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Сбербанк предъявил свой третий иск к Euroclear Bank
30 декабря 2024, 12:33
"Онэксим" и "Ренессанс Капитал" в ноябре сообщили о продаже российского бизнеса инвестгруппы "Ренессанс Капитал", включая компании "Ренессанс Капитал – Финансовый консультант", "Ренессанс Брокер" и УК "РенКап", менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
 
ЭкономикаФосагроEuroclear Bankбанк "Ренессанс Кредит"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала