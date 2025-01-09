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Юань открыл торги 9 января ростом
Юань открыл торги 9 января ростом - 09.01.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 9 января ростом
Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,64 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:06+0300
2025-01-09T10:06+0300
2025-01-09T10:06+0300
экономика
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,64 рубля.
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мосбиржа, юань
Экономика, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 9 января ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 13,64 рубля
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,64 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,64 рубля.