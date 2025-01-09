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Юань открыл торги 9 января ростом

Юань открыл торги 9 января ростом - 09.01.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги 9 января ростом

Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,64 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T10:06+0300

2025-01-09T10:06+0300

2025-01-09T10:06+0300

экономика

мосбиржа

юань

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,64 рубля.

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мосбиржа, юань