https://1prime.ru/20250109/yuan-854103953.html

Юань прибавил в цене

Юань прибавил в цене - 09.01.2025, ПРАЙМ

Юань прибавил в цене

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T19:26+0300

2025-01-09T19:26+0300

2025-01-09T19:26+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек - до 13,58 рубля.

https://1prime.ru/20250108/rynok-854083128.html

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