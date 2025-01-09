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Юань прибавил в цене - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Юань прибавил в цене
Юань прибавил в цене - 09.01.2025, ПРАЙМ
Юань прибавил в цене
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T19:26+0300
2025-01-09T19:26+0300
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юань
цена
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек - до 13,58 рубля.
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мосбиржа, юань, цена
Экономика, Мосбиржа, юань, цена
19:26 09.01.2025
 
Юань прибавил в цене

Мосбиржа: юань по итогам торгов вырос до 13,58 рубля

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,58 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек - до 13,58 рубля.
Котировки, сток
Российский рынок акций и рубль к юаню выросли в последний день каникул
Вчера, 21:23
 
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