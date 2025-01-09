https://1prime.ru/20250109/zakharova-854098057.html
Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии
Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии - 09.01.2025, ПРАЙМ
Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила Владимиру Зеленскому оказать помощь в тушении пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этм | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T15:42+0300
2025-01-09T15:42+0300
2025-01-09T15:42+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила Владимиру Зеленскому оказать помощь в тушении пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этм дипломат написала в своем канале в Telegram."Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ("Зерно с Украины" - ред.) ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine ("Дождь с Украины" – ред.)", — заметила Захарова.Дипломат также подчеркнула, что единственная работающая программа, реализованная с помощью "англосаксонских ультралибералов", это "Боль из Украины".Ранее мэр округа Лос-Анджелес объявил обязательную эвакуацию для десятков тысяч жителей, сообщив, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним или двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляет сильный ветер, который временно останавливает работу авиации, а также неисправность пожарных гидрантов в районе Палисейдс.
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украина, россия, мид, мария захарова
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии
Захарова шутливо предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила Владимиру Зеленскому оказать помощь в тушении пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этм дипломат написала в своем канале в Telegram.
"Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ("Зерно с Украины" - ред.) ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine ("Дождь с Украины" – ред.)", — заметила Захарова.
Дипломат также подчеркнула, что единственная работающая программа, реализованная с помощью "англосаксонских ультралибералов", это "Боль из Украины".
Ранее мэр округа Лос-Анджелес объявил обязательную эвакуацию для десятков тысяч жителей, сообщив, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним или двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляет сильный ветер, который временно останавливает работу авиации, а также неисправность пожарных гидрантов в районе Палисейдс.
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