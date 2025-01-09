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"Привезет список требований": в ФРГ обратились к Зеленскому перед визитом - 09.01.2025, ПРАЙМ
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"Привезет список требований": в ФРГ обратились к Зеленскому перед визитом
"Привезет список требований": в ФРГ обратились к Зеленскому перед визитом - 09.01.2025, ПРАЙМ
"Привезет список требований": в ФРГ обратились к Зеленскому перед визитом
Предстоящее участие Владимира Зеленского во встрече на военной базе Рамштайн в Германии вызвало активные дискуссии среди читателей газеты Die Welt. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T12:37+0300
2025-01-09T12:37+0300
политика
украина
германия
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Предстоящее участие Владимира Зеленского во встрече на военной базе Рамштайн в Германии вызвало активные дискуссии среди читателей газеты Die Welt."А он привезет с собой список покупок или требований? Где отчет по еще наличествующей неповрежденной технике, которая была поставлена? Что было уничтожено или не подлежит восстановлению? Сколько солдат еще осталось у Украины? Я жду от Зеленского этих списков — учитывая миллиарды, которые мы уже закачали в эту страну", — отметил один из комментаторов с ником Jürgen Eduard B.Некоторые критикуют встречу за то, что считают ее попыткой ущемить налогоплательщиков в Евросоюзе, предоставляя деньги и оружие украинской олигархической экономике. Некоторые читатели выражают сомнения в наличии преимуществ у российских вооруженных сил в конфликте на Украине.
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украина, германия, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский
12:37 09.01.2025
 
"Привезет список требований": в ФРГ обратились к Зеленскому перед визитом

Читатели Die Welt обратились к Зеленскому перед встречей на базе Рамштайн

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Предстоящее участие Владимира Зеленского во встрече на военной базе Рамштайн в Германии вызвало активные дискуссии среди читателей газеты Die Welt.
"А он привезет с собой список покупок или требований? Где отчет по еще наличествующей неповрежденной технике, которая была поставлена? Что было уничтожено или не подлежит восстановлению? Сколько солдат еще осталось у Украины? Я жду от Зеленского этих списков — учитывая миллиарды, которые мы уже закачали в эту страну", — отметил один из комментаторов с ником Jürgen Eduard B.
Некоторые критикуют встречу за то, что считают ее попыткой ущемить налогоплательщиков в Евросоюзе, предоставляя деньги и оружие украинской олигархической экономике. Некоторые читатели выражают сомнения в наличии преимуществ у российских вооруженных сил в конфликте на Украине.
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