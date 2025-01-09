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Россия наращивает экспорт зерна
Россия наращивает экспорт зерна - 09.01.2025, ПРАЙМ
Россия наращивает экспорт зерна
Россия в 2024 году сохранила высокие темпы экспорта зерна: отгрузки выросли на 4 миллиона тонн, до 73,1 миллиона тонн, несмотря на непогоду в некоторых... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T18:09+0300
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2025-01-09T18:10+0300
экономика
россия
зерно
экспорт
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году сохранила высокие темпы экспорта зерна: отгрузки выросли на 4 миллиона тонн, до 73,1 миллиона тонн, несмотря на непогоду в некоторых регионах, а всего было экспортировано более 86,7 миллиона тонн зерна и продуктов переработки, сообщает Россельхознадзор. "Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов, в 2024 году Россия сохранила высокие темпы экспорта зерна и продуктов его переработки. Общий объем отгрузок превысил 86,7 миллиона тонн (+2,8 миллиона тонн к 2023 году). Внушительная часть экспорта приходится на зерновые культуры – 73,1 миллиона тонн (+4 миллиона тонн к 2023 году)", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве сообщили, что главным экспортным продуктом стала пшеница - 57,5 миллиона тонн было вывезено за рубеж. Также экспортировали ячмень и кукурузу - 8,2 и 6,7 миллиона тонн соответственно.
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россия, зерно, экспорт
Экономика, РОССИЯ, зерно, экспорт
Россия наращивает экспорт зерна
РСХН: в 2024 году экспорт зерна из России вырос на 4 млн тонн - до 73,1 млн тонн
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россия в 2024 году сохранила высокие темпы экспорта зерна: отгрузки выросли на 4 миллиона тонн, до 73,1 миллиона тонн, несмотря на непогоду в некоторых регионах, а всего было экспортировано более 86,7 миллиона тонн зерна и продуктов переработки, сообщает Россельхознадзор.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов, в 2024 году Россия сохранила высокие темпы экспорта зерна и продуктов его переработки. Общий объем отгрузок превысил 86,7 миллиона тонн (+2,8 миллиона тонн к 2023 году). Внушительная часть экспорта приходится на зерновые культуры – 73,1 миллиона тонн (+4 миллиона тонн к 2023 году)", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в ведомстве сообщили, что главным экспортным продуктом стала пшеница - 57,5 миллиона тонн было вывезено за рубеж. Также экспортировали ячмень и кукурузу - 8,2 и 6,7 миллиона тонн соответственно.