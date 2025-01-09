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Золото дорожает на ряде факторов - 09.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250109/zoloto-854088088.html
Золото дорожает на ряде факторов
Золото дорожает на ряде факторов - 09.01.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на ряде факторов
Стоимость золота в четверг утром растет на совокупности факторов, среди которых геополитические риски и увеличение спроса на драгоценный металл со стороны... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:34+0300
2025-01-09T09:34+0300
экономика
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет на совокупности факторов, среди которых геополитические риски и увеличение спроса на драгоценный металл со стороны китайского ЦБ, следует из данных торгов и комментария аналитиков. По состоянию на 9.22 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,21 доллара, или на 0,16%, до 2 676,61 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро – на 0,16%, до 30,74 доллара за унцию. В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) опускалась до 4,667% с 4,693% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. Недавний рост цен на золото, вероятно, вызван повышением спроса со стороны Народного банка Китая (Центробанка) и геополитической напряженностью, приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Citic Securities.
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биржевые цены на золото
Экономика, биржевые цены на золото
09:34 09.01.2025
 
Золото дорожает на ряде факторов

Стоимость золота в четверг утром растет на совокупности факторов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет на совокупности факторов, среди которых геополитические риски и увеличение спроса на драгоценный металл со стороны китайского ЦБ, следует из данных торгов и комментария аналитиков.
По состоянию на 9.22 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,21 доллара, или на 0,16%, до 2 676,61 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро – на 0,16%, до 30,74 доллара за унцию.
В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) опускалась до 4,667% с 4,693% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику.
Недавний рост цен на золото, вероятно, вызван повышением спроса со стороны Народного банка Китая (Центробанка) и геополитической напряженностью, приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Citic Securities.
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