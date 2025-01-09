https://1prime.ru/20250109/zoloto-854088088.html

Золото дорожает на ряде факторов

Золото дорожает на ряде факторов - 09.01.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на ряде факторов

Стоимость золота в четверг утром растет на совокупности факторов, среди которых геополитические риски и увеличение спроса на драгоценный металл со стороны... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:34+0300

2025-01-09T09:34+0300

2025-01-09T09:34+0300

экономика

биржевые цены на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет на совокупности факторов, среди которых геополитические риски и увеличение спроса на драгоценный металл со стороны китайского ЦБ, следует из данных торгов и комментария аналитиков. По состоянию на 9.22 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,21 доллара, или на 0,16%, до 2 676,61 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро – на 0,16%, до 30,74 доллара за унцию. В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) опускалась до 4,667% с 4,693% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. Недавний рост цен на золото, вероятно, вызван повышением спроса со стороны Народного банка Китая (Центробанка) и геополитической напряженностью, приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Citic Securities.

https://1prime.ru/20250107/chekhiya-854069942.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые цены на золото