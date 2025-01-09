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Цена на золото демонстрирует рост третий день подряд
Цена на золото демонстрирует рост третий день подряд - 09.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото демонстрирует рост третий день подряд
Стоимость золота увеличивается в четверг вечером, демонстрируя рост третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T18:50+0300
2025-01-09T18:50+0300
2025-01-09T18:51+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается в четверг вечером, демонстрируя рост третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,11 доллара, или на 0,67%, до 2 690,11 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,42%, до 31,125 доллара за унцию. Золото продолжает дорожать, за предыдущие две торговые сессии стоимость драгоценного металла поднялась на 0,9%. В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в декабре осталась на уровне ноября в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч. Статистика может оказать влияние на решения Федеральной резервной системы. По данным CME Group, сейчас 95% аналитиков ждут сохранения учетной ставки в январе на уровне 4,25-4,5%. Динамика цен на золото реагирует на ожидания по денежно-кредитной политике.
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золото, цена
Цена на золото демонстрирует рост третий день подряд
Цена на золото увеличивается треть торговую сессию подряд
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается в четверг вечером, демонстрируя рост третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,11 доллара, или на 0,67%, до 2 690,11 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,42%, до 31,125 доллара за унцию.
Золото продолжает дорожать, за предыдущие две торговые сессии стоимость драгоценного металла поднялась на 0,9%.
В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в декабре осталась на уровне ноября в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч.
Нацбанк Чехии увеличил резервы золота до 51,2 тонны
Статистика может оказать влияние на решения Федеральной резервной системы. По данным CME Group, сейчас 95% аналитиков ждут сохранения учетной ставки в январе на уровне 4,25-4,5%. Динамика цен на золото реагирует на ожидания по денежно-кредитной политике.