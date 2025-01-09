Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото демонстрирует рост третий день подряд - 09.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250109/zoloto-854102978.html
Цена на золото демонстрирует рост третий день подряд
Цена на золото демонстрирует рост третий день подряд - 09.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото демонстрирует рост третий день подряд
Стоимость золота увеличивается в четверг вечером, демонстрируя рост третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T18:50+0300
2025-01-09T18:51+0300
экономика
золото
цена
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается в четверг вечером, демонстрируя рост третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,11 доллара, или на 0,67%, до 2 690,11 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,42%, до 31,125 доллара за унцию. Золото продолжает дорожать, за предыдущие две торговые сессии стоимость драгоценного металла поднялась на 0,9%. В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в декабре осталась на уровне ноября в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч. Статистика может оказать влияние на решения Федеральной резервной системы. По данным CME Group, сейчас 95% аналитиков ждут сохранения учетной ставки в январе на уровне 4,25-4,5%. Динамика цен на золото реагирует на ожидания по денежно-кредитной политике.
https://1prime.ru/20250107/chekhiya-854069942.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_224:0:2357:1600_1920x0_80_0_0_898f504c242f75b15b85380250cc4b33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, цена
Экономика, золото, цена
18:50 09.01.2025 (обновлено: 18:51 09.01.2025)
 
Цена на золото демонстрирует рост третий день подряд

Цена на золото увеличивается треть торговую сессию подряд

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается в четверг вечером, демонстрируя рост третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,11 доллара, или на 0,67%, до 2 690,11 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,42%, до 31,125 доллара за унцию.
Золото продолжает дорожать, за предыдущие две торговые сессии стоимость драгоценного металла поднялась на 0,9%.
В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в декабре осталась на уровне ноября в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч.
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Нацбанк Чехии увеличил резервы золота до 51,2 тонны
7 января, 21:09
Статистика может оказать влияние на решения Федеральной резервной системы. По данным CME Group, сейчас 95% аналитиков ждут сохранения учетной ставки в январе на уровне 4,25-4,5%. Динамика цен на золото реагирует на ожидания по денежно-кредитной политике.
 
Экономиказолотоцена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала