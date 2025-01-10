https://1prime.ru/20250110/abkhaziya-854115323.html

Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества

Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества - 10.01.2025, ПРАЙМ

Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества

Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из России, сообщил глава... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T12:19+0300

2025-01-10T12:19+0300

2025-01-10T12:19+0300

энергетика

абхазия

электричество

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СУХУМ, 10 янв - ПРАЙМ. Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из России, сообщил глава компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. "Абхазия может вернуться к многочасовым отключениям электричества после того, как закончатся гуманитарные поставки электричества из РФ. Это может произойти уже после 18 февраля", - сказал Джинджолия на заседании штаба по обеспечению энергетической безопасности. Он также отметил, что суточное потребление республики при отключении электричества на 6 часов в сутки составляет примерно 7 миллионов 100 тысяч киловатт-часов. По словам главы энергокомпании, 500 тысяч из них приходится на потребление аппаратов для майнинга криптовалют. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Усугубляет ситуацию с энергокризисом в республике проводимый населением незаконный майнинг криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство республики прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.

https://1prime.ru/20241230/abkhaziya-853968013.html

абхазия

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абхазия, электричество