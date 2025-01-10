https://1prime.ru/20250110/aktsii-854127301.html

Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций вырос за основную сессию - 10.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,86%, но снизился на 0,13% за укороченную рабочую неделю, следует из данных Московской... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T19:20+0300

2025-01-10T19:20+0300

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,86%, но снизился на 0,13% за укороченную рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86% - до 2824,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,17% до 950,48 пункта, долларовый РТС - на 2,23%, до 873,09 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 0,48%, РТС - опустился на 0,36%.

https://1prime.ru/20250109/aktsii-854103306.html

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российский рынок акций, рост