https://1prime.ru/20250110/aktsii-854128123.html
Российский рынок акций вырос на фоне новых санкций США
Российский рынок акций вырос на фоне новых санкций США - 10.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на фоне новых санкций США
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов пятницы, быстро переварив ожидания и сами новости по антироссийским санкциям США, следует из данных... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T20:02+0300
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экономика
российский рынок акций
санкции против рф
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов пятницы, быстро переварив ожидания и сами новости по антироссийским санкциям США, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86% - до 2824,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,17% до 950,48 пункта, долларовый РТС - на 2,23%, до 873,09 пункта. За укороченную торговую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 0,48%, РТС - опустился на 0,36%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ВЫРОС Российский рынок акций в пятницу с утра торговался в минусе в ожидании оглашения санкций США против российских компаний. Около 13.00 мск на рынке появилась информация, что под ограничения попадают "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", и это обусловило резкий разворот рынка вверх. В 17.30 мск эта информация подтвердилась. США в рамках новых санкций против энергосектора РФ предписали до 27 февраля завершить финоперации с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". США также ввели санкции против заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк". "Сигналы противоречивы. С одной стороны, команда завершающего свои полномочия главы США Джо Байдена усилила санкции против российского нефтегазового экспорта. С другой стороны, растущие риски для отечественных поставок толкают мировые цены вверх, а в СМИ распространяется информация о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации его на посту президента США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Северстали" (+4,8%), "Русала" (+4,6%), "Аэрофлота" (+4,5%), "Газпрома" (+1,9%), "Новатэка" (+4%). Упали в цене после дивидендной отсечки бумаги "Роснефти" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2%). Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 2,6% до 78,9 доллара за баррель сорта Brent, а ранее в пятницу подскакивала до 80,73 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 109,7 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайшее время большое влияние на российский рынок может оказывать новостной фон, и, конечно, в фокусе останутся сырьевые и валютные котировки, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 января – 2775-2875 пунктов", - добавляет он. Российский рынок почти не показал негативной реакции на масштабный пакет антироссийских санкций, очевидно, демонстрируя как готовность участников к новым ограничениям, так и надежду на как минимум частичную их отмену в период президентства Трампа, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Новые санкции как минимум в среднесрочном периоде могут усложнять работу энергетических компаний, но уже не являются ни для кого неожиданностью, в совокупности с надеждами на улучшение геополитической обстановки оказывая ограниченное влияние на рынок. Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют базы для развития роста в том числе на следующей неделе", - допускает она.
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российский рынок акций, санкции против рф
Экономика, российский рынок акций, санкции против РФ
Российский рынок акций вырос на фоне новых санкций США
Российский рынок акций вырос, несмотря на новый пакет антироссийских санкций США
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов пятницы, быстро переварив ожидания и сами новости по антироссийским санкциям США, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86% - до 2824,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,17% до 950,48 пункта, долларовый РТС - на 2,23%, до 873,09 пункта.
За укороченную торговую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 0,48%, РТС - опустился на 0,36%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии
Российский рынок акций в пятницу с утра торговался в минусе в ожидании оглашения санкций США против российских компаний. Около 13.00 мск на рынке появилась информация, что под ограничения попадают "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", и это обусловило резкий разворот рынка вверх. В 17.30 мск эта информация подтвердилась.
США в рамках новых санкций против энергосектора РФ предписали до 27 февраля завершить финоперации с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". США также ввели санкции против заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк".
"Сигналы противоречивы. С одной стороны, команда завершающего свои полномочия главы США Джо Байдена усилила санкции против российского нефтегазового экспорта. С другой стороны, растущие риски для отечественных поставок толкают мировые цены вверх, а в СМИ распространяется информация о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации его на посту президента США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Северстали" (+4,8%), "Русала" (+4,6%), "Аэрофлота" (+4,5%), "Газпрома" (+1,9%), "Новатэка" (+4%). Упали в цене после дивидендной отсечки бумаги "Роснефти" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2%).
Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 2,6% до 78,9 доллара за баррель сорта Brent, а ранее в пятницу подскакивала до 80,73 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 109,7 пункта.
В ближайшее время большое влияние на российский рынок может оказывать новостной фон, и, конечно, в фокусе останутся сырьевые и валютные котировки, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 января – 2775-2875 пунктов", - добавляет он.
Российский рынок почти не показал негативной реакции на масштабный пакет антироссийских санкций, очевидно, демонстрируя как готовность участников к новым ограничениям, так и надежду на как минимум частичную их отмену в период президентства Трампа, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Новые санкции как минимум в среднесрочном периоде могут усложнять работу энергетических компаний, но уже не являются ни для кого неожиданностью, в совокупности с надеждами на улучшение геополитической обстановки оказывая ограниченное влияние на рынок. Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют базы для развития роста в том числе на следующей неделе", - допускает она.