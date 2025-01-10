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Российский рынок акций вырос на фоне новых санкций США

Российский рынок акций вырос на фоне новых санкций США - 10.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на фоне новых санкций США

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов пятницы, быстро переварив ожидания и сами новости по антироссийским санкциям США, следует из данных... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T20:02+0300

2025-01-10T20:02+0300

2025-01-10T20:03+0300

экономика

российский рынок акций

санкции против рф

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов пятницы, быстро переварив ожидания и сами новости по антироссийским санкциям США, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86% - до 2824,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,17% до 950,48 пункта, долларовый РТС - на 2,23%, до 873,09 пункта. За укороченную торговую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 0,48%, РТС - опустился на 0,36%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ВЫРОС Российский рынок акций в пятницу с утра торговался в минусе в ожидании оглашения санкций США против российских компаний. Около 13.00 мск на рынке появилась информация, что под ограничения попадают "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", и это обусловило резкий разворот рынка вверх. В 17.30 мск эта информация подтвердилась. США в рамках новых санкций против энергосектора РФ предписали до 27 февраля завершить финоперации с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". США также ввели санкции против заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк". "Сигналы противоречивы. С одной стороны, команда завершающего свои полномочия главы США Джо Байдена усилила санкции против российского нефтегазового экспорта. С другой стороны, растущие риски для отечественных поставок толкают мировые цены вверх, а в СМИ распространяется информация о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации его на посту президента США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Северстали" (+4,8%), "Русала" (+4,6%), "Аэрофлота" (+4,5%), "Газпрома" (+1,9%), "Новатэка" (+4%). Упали в цене после дивидендной отсечки бумаги "Роснефти" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2%). Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 2,6% до 78,9 доллара за баррель сорта Brent, а ранее в пятницу подскакивала до 80,73 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 109,7 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайшее время большое влияние на российский рынок может оказывать новостной фон, и, конечно, в фокусе останутся сырьевые и валютные котировки, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 января – 2775-2875 пунктов", - добавляет он. Российский рынок почти не показал негативной реакции на масштабный пакет антироссийских санкций, очевидно, демонстрируя как готовность участников к новым ограничениям, так и надежду на как минимум частичную их отмену в период президентства Трампа, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Новые санкции как минимум в среднесрочном периоде могут усложнять работу энергетических компаний, но уже не являются ни для кого неожиданностью, в совокупности с надеждами на улучшение геополитической обстановки оказывая ограниченное влияние на рынок. Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют базы для развития роста в том числе на следующей неделе", - допускает она.

https://1prime.ru/20250110/rynok-854114633.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, санкции против рф