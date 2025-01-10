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В РАН назвали профицит алюминия на мировом рынке в 2024 году

В РАН назвали профицит алюминия на мировом рынке в 2024 году - 10.01.2025, ПРАЙМ

В РАН назвали профицит алюминия на мировом рынке в 2024 году

Профицит на мировом рынке алюминия по итогам 2024 года ожидается на уровне около 500 тысяч тонн, что окажет влияние на цены Лондонской биржи металлов, говорится | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T14:10+0300

2025-01-10T14:10+0300

2025-01-10T14:11+0300

мир

алюминий

профицит

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Профицит на мировом рынке алюминия по итогам 2024 года ожидается на уровне около 500 тысяч тонн, что окажет влияние на цены Лондонской биржи металлов, говорится в докладе "Россия и мир: 2025" ИМЭМО РАН, с текстом которого ознакомилось РИА Новости. "По результатам 2024 года ожидается профицит на мировом рынке алюминия в размере около 500 тысяч тонн, что будет определять уровень цен на Лондонской бирже металлов", - говорится в докладе. Как отмечают аналитики, заметно тормозили наращивание производства алюминия в Европе нестабильность и дефицит мощностей в энергетическом секторе, что приводило в том числе к закрытию некоторых заводов. Аналогичные проблемы и ужесточение требований декарбонизации повлияли и на алюминиевый комплекс в Китае, однако страна смогла нарастить свою долю в мировом производстве этого металла в 2024 году с 51,8% до 60,9%. В части экологичности производства аналитики выделяют российскую компанию "Русал". По данным доклада, российский алюминий является самым низкоуглеродным - выбросы парниковых газов составляют менее 4 тонн в CO2-эквиваленте на изготовление 1 тонны металла. При этом в среднем в мире при производстве 1 тонны алюминия в атмосферу выбрасывается 11,4 тонны углекислого газа, а в Китае выбросы достигают 20 тонн СО2 на 1 тонну металла. "В целом алюминий является одним из наиболее ликвидных товаров мировой торговли. Основной рост глобального спроса на металл Всемирный банк связывает с развитием солнечной энергетики и технологий сохранения энергии. В России планируется значительный рост использования алюминия в строительстве, упаковке, транспортировке энергии", - заключают аналитики.

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мир, алюминий, профицит