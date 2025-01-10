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Все авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Все авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты
Все авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты - 10.01.2025, ПРАЙМ
Все авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты
Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T00:21+0300
2025-01-10T00:21+0300
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калининград
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: по словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. Как сообщил в четверг министр транспорта Роман Старовойт на совещании Путина с членами правительства, мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, с 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки. С 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании, которые обеспечивают 95% от общего пассажиропотока, уже ввели соответствующие скидки детям до 12 лет по всей России. К ним относится "Аэрофлот", "Победа", Red Wings и другие. Дети до 2 лет перевозятся со 100% скидкой внутри страны и с 90% за рубеж при покупке билета без места. При покупке билета на субсидированные рейсы из Калининграда и с Дальнего Востока детям до 12 лет предоставляется скидка 25%. Министр транспорта уточнил, что со скидкой 50% с 1 января уже перевезено более 260 тысяч детей. А до конца января продано более 870 тысяч детских билетов со скидкой. Также проработан вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна, добавил министр. По его словам, ожидается, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.
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бизнес, финансы, рф, москва, калининград, владимир путин, роман старовойт, аэрофлот, red wings
Бизнес, Финансы, РФ, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, Владимир Путин, Роман Старовойт, Аэрофлот, Red Wings
00:21 10.01.2025
 
Все авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты

Все авиакомпании с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: по словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
Как сообщил в четверг министр транспорта Роман Старовойт на совещании Путина с членами правительства, мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, с 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки.
С 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании, которые обеспечивают 95% от общего пассажиропотока, уже ввели соответствующие скидки детям до 12 лет по всей России. К ним относится "Аэрофлот", "Победа", Red Wings и другие.
Дети до 2 лет перевозятся со 100% скидкой внутри страны и с 90% за рубеж при покупке билета без места. При покупке билета на субсидированные рейсы из Калининграда и с Дальнего Востока детям до 12 лет предоставляется скидка 25%.
Министр транспорта уточнил, что со скидкой 50% с 1 января уже перевезено более 260 тысяч детей. А до конца января продано более 870 тысяч детских билетов со скидкой.
Также проработан вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна, добавил министр. По его словам, ожидается, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.
 
БизнесФинансыРФМОСКВАКАЛИНИНГРАДВладимир ПутинРоман СтаровойтАэрофлотRed Wings
 
 
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