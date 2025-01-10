https://1prime.ru/20250110/avtomobili-854121766.html

Для России начали выпускать адаптированные версии кроссоверов Exlantix ET

Для России начали выпускать адаптированные версии кроссоверов Exlantix ET - 10.01.2025, ПРАЙМ

Для России начали выпускать адаптированные версии кроссоверов Exlantix ET

В Китае сошла с конвейера первая экспортная партия кроссоверов Exlantix ET, предназначенная для российского рынка, передают "Известия", ссылаясь на информацию... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T16:07+0300

2025-01-10T16:07+0300

2025-01-10T16:07+0300

экономика

китайские авто

экспорт

россия

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В Китае сошла с конвейера первая экспортная партия кроссоверов Exlantix ET, предназначенная для российского рынка, передают "Известия", ссылаясь на информацию компании.Версию ЕТ, ориентированную на российских потребителей, отличает от других модификаций дизайн решетки радиатора. Вместе с тем "пророссийские" авто будут оснащены русифицированной мультимедийной системой, а также зимним пакетом, в который входят система обогрева батареи, лобового стекла, рулевого колеса и форсунок омывателей.В Российской Федерации, как ожидается, появятся две модификации Exlantix ET. Одна - полностью электрическая, другая - последовательно гибридная. Бензоэлектрический ЕТ оснащен полуторалитровым турбодвигателем, работающим с двумя электромоторами и тяговой батареей емкостью 43 кВт/ч. Пиковая мощность - 469 "лошадей". При полных топливном баке и заряде батареи запас хода этой версии ЕТ - без малого 1240 километров. Вывести на рынок

https://1prime.ru/20250109/avtomobili-854102205.html

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китайские авто, экспорт, россия