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Для России начали выпускать адаптированные версии кроссоверов Exlantix ET
Для России начали выпускать адаптированные версии кроссоверов Exlantix ET - 10.01.2025, ПРАЙМ
Для России начали выпускать адаптированные версии кроссоверов Exlantix ET
В Китае сошла с конвейера первая экспортная партия кроссоверов Exlantix ET, предназначенная для российского рынка, передают "Известия", ссылаясь на информацию... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T16:07+0300
2025-01-10T16:07+0300
2025-01-10T16:07+0300
экономика
китайские авто
экспорт
россия
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В Китае сошла с конвейера первая экспортная партия кроссоверов Exlantix ET, предназначенная для российского рынка, передают "Известия", ссылаясь на информацию компании.Версию ЕТ, ориентированную на российских потребителей, отличает от других модификаций дизайн решетки радиатора. Вместе с тем "пророссийские" авто будут оснащены русифицированной мультимедийной системой, а также зимним пакетом, в который входят система обогрева батареи, лобового стекла, рулевого колеса и форсунок омывателей.В Российской Федерации, как ожидается, появятся две модификации Exlantix ET. Одна - полностью электрическая, другая - последовательно гибридная. Бензоэлектрический ЕТ оснащен полуторалитровым турбодвигателем, работающим с двумя электромоторами и тяговой батареей емкостью 43 кВт/ч. Пиковая мощность - 469 "лошадей". При полных топливном баке и заряде батареи запас хода этой версии ЕТ - без малого 1240 километров. Вывести на рынок
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китайские авто, экспорт, россия
Экономика, китайские авто, экспорт, РОССИЯ
Для России начали выпускать адаптированные версии кроссоверов Exlantix ET
Компания Exlantix начала выпуск кроссоверов ET, адаптированных для России
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В Китае сошла с конвейера первая экспортная партия кроссоверов Exlantix ET, предназначенная для российского рынка, передают "Известия", ссылаясь на информацию компании.
Версию ЕТ, ориентированную на российских потребителей, отличает от других модификаций дизайн решетки радиатора. Вместе с тем "пророссийские" авто будут оснащены русифицированной мультимедийной системой, а также зимним пакетом, в который входят система обогрева батареи, лобового стекла, рулевого колеса и форсунок омывателей.
Дешевле "китайцев". В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России
В Российской Федерации, как ожидается, появятся две модификации Exlantix ET. Одна - полностью электрическая, другая - последовательно гибридная. Бензоэлектрический ЕТ оснащен полуторалитровым турбодвигателем, работающим с двумя электромоторами и тяговой батареей емкостью 43 кВт/ч. Пиковая мощность - 469 "лошадей". При полных топливном баке и заряде батареи запас хода этой версии ЕТ - без малого 1240 километров. Вывести на рынок