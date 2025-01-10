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Раскрыты сроки приема заявок застрахованных вкладчиков "Гарант-Инвеста"

Раскрыты сроки приема заявок застрахованных вкладчиков "Гарант-Инвеста" - 10.01.2025, ПРАЙМ

Раскрыты сроки приема заявок застрахованных вкладчиков "Гарант-Инвеста"

Банк "Ак барс" начинает с 13 января приём заявлений на выплату страхового возмещения вкладчикам лишённого лицензии банка "Гарант-Инвест", сообщает Агентство по... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T14:26+0300

2025-01-10T14:26+0300

2025-01-10T14:26+0300

россия

асв

фпк "гарант-инвест"

банк

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Банк "Ак барс" начинает с 13 января приём заявлений на выплату страхового возмещения вкладчикам лишённого лицензии банка "Гарант-Инвест", сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Вкладчики - физические лица КБ "Гарант-Инвест" смогут подать с 13 января 2025 года заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент - ПАО "Ак Барс банк", действующее от имени государственной корпорации АСВ", - сообщается в Telegram-канале агентства. Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них – около 300 юридических лиц. Страховое возмещение будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов. Банк России с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Это был шестой случай отзыва лицензии за прошлый год.

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россия, асв, фпк "гарант-инвест", банк