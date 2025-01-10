https://1prime.ru/20250110/bank-rossii-854124667.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 13 января

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 13 января - 10.01.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 13 января

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,68 копейки, до 13,6866 рубля, курс доллара - на 37,65 копейки, до 101,9146 рубля,... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T17:53+0300

2025-01-10T17:53+0300

2025-01-10T17:53+0300

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,68 копейки, до 13,6866 рубля, курс доллара - на 37,65 копейки, до 101,9146 рубля, курс евро - на 4,29 копейки, до 105,0464 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, курсы валют