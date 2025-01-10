https://1prime.ru/20250110/benzin-854121633.html

Биржевые цены бензина и дизтоплива в России продолжили снижаться

Биржевые цены бензина и дизтоплива в России продолжили снижаться - 10.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены бензина и дизтоплива в России продолжили снижаться

Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во второй торговый день наступившего года снова... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T16:03+0300

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россия

бензин

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во второй торговый день наступившего года снова снизилась, свидетельствуют данные торгов. Марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы подешевела на 2,46%, до 51 571 рубля за тонну, Аи-95 - на 3,32%, до 53 231 рубля. Цена тонны летнего и межсезонного дизтоплива снизилась менее выраженно - соответственно на 0,96%, до 53 046 рублей, и на 1,5%, до 53 610 рублей. Зимнее дизельное топливо подешевело сразу на 5,16% - до 66 058 рублей за тонну. Накануне цены на бензин и дизтопливо также снизились. Мазут за день подешевел на 0,2%, до 30 763 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) уменьшилась на 0,81%, до 18 724 рублей за тонну. Нефтяники в ушедшем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.

https://1prime.ru/20250109/benzin-854100667.html

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россия, бензин