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"Билайн": россияне в новогоднюю ночь поздравляли друг друга в WhatsApp - 10.01.2025, ПРАЙМ
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"Билайн": россияне в новогоднюю ночь поздравляли друг друга в WhatsApp
"Билайн": россияне в новогоднюю ночь поздравляли друг друга в WhatsApp - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Билайн": россияне в новогоднюю ночь поздравляли друг друга в WhatsApp
Большинство россиян в новогоднюю ночь поздравляли друг друга в WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская) - трафик мессенджера... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T05:28+0300
2025-01-10T05:28+0300
технологии
россия
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whatsapp
telegram
meta
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян в новогоднюю ночь поздравляли друг друга в WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская) - трафик мессенджера вырос почти вдвое по сравнению со средними показателями декабря, обойдя Telegram, подсчитали для РИА Новости аналитики блока по операторскому бизнесу "Билайна". "В новогоднюю ночь трафик WhatsApp вырос на 85% в сравнении со средними показателями декабря. Трафик Telegram вырос незначительно. Это подтверждает, что основным мессенджером для поздравлений по прежнему является WhatsApp", - сообщили аналитики. Они выяснили также, что трафик онлайн-кинотеатров вырос на 14% в начале января по сравнению с аналогичным периодом декабря. При этом на трафик социальных сетей январские праздники существенного влияния не оказали.
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192
40
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40
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5
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технологии, россия, москва, рф, whatsapp, telegram, meta
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, WhatsApp, Telegram, Meta
05:28 10.01.2025
 
"Билайн": россияне в новогоднюю ночь поздравляли друг друга в WhatsApp

Аналитики "Билайна": россияне в новогоднюю ночь поздравляли друг друга в What

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян в новогоднюю ночь поздравляли друг друга в WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская) - трафик мессенджера вырос почти вдвое по сравнению со средними показателями декабря, обойдя Telegram, подсчитали для РИА Новости аналитики блока по операторскому бизнесу "Билайна".
"В новогоднюю ночь трафик WhatsApp вырос на 85% в сравнении со средними показателями декабря. Трафик Telegram вырос незначительно. Это подтверждает, что основным мессенджером для поздравлений по прежнему является WhatsApp", - сообщили аналитики.
Они выяснили также, что трафик онлайн-кинотеатров вырос на 14% в начале января по сравнению с аналогичным периодом декабря. При этом на трафик социальных сетей январские праздники существенного влияния не оказали.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАРФWhatsAppTelegramMeta
 
 
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