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В Бурятии уровень безработицы достиг исторического минимума - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В Бурятии уровень безработицы достиг исторического минимума
В Бурятии уровень безработицы достиг исторического минимума - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Бурятии уровень безработицы достиг исторического минимума
Уровень безработицы в Бурятии достиг исторического минимума и составил около 5,3%, сообщил журналистам замруководителя республиканского агентства занятости... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T07:10+0300
2025-01-10T07:10+0300
экономика
общество
бурятия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 10 янв – ПРАЙМ. Уровень безработицы в Бурятии достиг исторического минимума и составил около 5,3%, сообщил журналистам замруководителя республиканского агентства занятости населения Цырен Дармаев. "У нас в республике, так сказать, исторический минимум с точки зрения уровня безработицы. Действительно, у нас если в предыдущие годы он составлял порядка более 9%, в 2020 году, понятно, это пик ковида был, там он превышал 10-12%. На сегодняшний день он составляет по итогам 2023 года 5,3%, ну и по итогам 2024 года мы примерно на том же уровне ожидаем", - сказал Дармаев. По его словам, если ранее в среднем на учете в качестве безработных состояли более 10 тысяч человек, то на конец декабря 2024 года - более 1,2 тысячи человек. При этом 63% из них - на селе. Дармаев отметил, что, несмотря на такой низкий уровень безработицы, каждое предприятие, каждая организация Бурятии все равно испытывает на сегодняшний день колоссальный дефицит кадров. "Если говорить о потребности работодателей, то это более 12 тысяч вакансий. Большая часть их сосредоточена в сфере промышленности, в том числе обрабатывающего производства. Это 23% от 12 тысяч вакансий", - подчеркнул Дармаев. Далее, по его словам, идет сфера государственного управления и военной безопасности - порядка 20%. Затем идут сфера строительства, сфера образования, сфера здравоохранения, и "новый тренд – это гостиничный бизнес", отметил Дармаев. По словам министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой, экономически активное население в республике составляет 429 тысяч человек (чуть меньше половины жителей региона), из них занятых 412 тысяч, безработных - 17 тысяч. При этом, по ее словам, наблюдаемая в регионе низкая безработица - "не есть хорошо для экономики". "Средний процент безработных должен варьироваться от 5 до 7%. Тогда работает система рынка труда", - отметила она.
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общество , бурятия, улан-удэ
Экономика, Общество , Бурятия, Улан-Удэ
07:10 10.01.2025
 
В Бурятии уровень безработицы достиг исторического минимума

В Бурятии уровень безработицы достиг исторического минимума и составил около 5,3%

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УЛАН-УДЭ, 10 янв – ПРАЙМ. Уровень безработицы в Бурятии достиг исторического минимума и составил около 5,3%, сообщил журналистам замруководителя республиканского агентства занятости населения Цырен Дармаев.
"У нас в республике, так сказать, исторический минимум с точки зрения уровня безработицы. Действительно, у нас если в предыдущие годы он составлял порядка более 9%, в 2020 году, понятно, это пик ковида был, там он превышал 10-12%. На сегодняшний день он составляет по итогам 2023 года 5,3%, ну и по итогам 2024 года мы примерно на том же уровне ожидаем", - сказал Дармаев.
По его словам, если ранее в среднем на учете в качестве безработных состояли более 10 тысяч человек, то на конец декабря 2024 года - более 1,2 тысячи человек. При этом 63% из них - на селе.
Дармаев отметил, что, несмотря на такой низкий уровень безработицы, каждое предприятие, каждая организация Бурятии все равно испытывает на сегодняшний день колоссальный дефицит кадров. "Если говорить о потребности работодателей, то это более 12 тысяч вакансий. Большая часть их сосредоточена в сфере промышленности, в том числе обрабатывающего производства. Это 23% от 12 тысяч вакансий", - подчеркнул Дармаев.
Далее, по его словам, идет сфера государственного управления и военной безопасности - порядка 20%. Затем идут сфера строительства, сфера образования, сфера здравоохранения, и "новый тренд – это гостиничный бизнес", отметил Дармаев.
По словам министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой, экономически активное население в республике составляет 429 тысяч человек (чуть меньше половины жителей региона), из них занятых 412 тысяч, безработных - 17 тысяч. При этом, по ее словам, наблюдаемая в регионе низкая безработица - "не есть хорошо для экономики". "Средний процент безработных должен варьироваться от 5 до 7%. Тогда работает система рынка труда", - отметила она.
 
ЭкономикаОбществоБурятияУлан-Удэ
 
 
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