https://1prime.ru/20250110/denezhnaya-baza-854114011.html
Денежная база России в узком определении выросла на 1,28 процента
Денежная база России в узком определении выросла на 1,28 процента - 10.01.2025, ПРАЙМ
Денежная база России в узком определении выросла на 1,28 процента
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 27 декабря 2024 года увеличилась до 18,954 триллиона рублей с 18,714 триллиона на 20 декабря, сообщил Банк... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T11:29+0300
2025-01-10T11:29+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 27 декабря 2024 года увеличилась до 18,954 триллиона рублей с 18,714 триллиона на 20 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 240,3 миллиарда рублей, или на 1,28%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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россия, денежная масса россии
Банк России, РОССИЯ, денежная масса России
Денежная база России в узком определении выросла на 1,28 процента
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 20 по 27 декабря увеличилась на 1,28%
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 27 декабря 2024 года увеличилась до 18,954 триллиона рублей с 18,714 триллиона на 20 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 240,3 миллиарда рублей, или на 1,28%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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