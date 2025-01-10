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Детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений
Детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений - 10.01.2025, ПРАЙМ
Детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений
Встроенные детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений и смартфонов в течение трех лет - они необходимы для того, чтобы защитить... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T05:06+0300
2025-01-10T05:06+0300
технологии
москва
visionlabs
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854107470.jpg?1736474817
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Встроенные детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений и смартфонов в течение трех лет - они необходимы для того, чтобы защитить пользователей от технологий, которые создают качественные цифровые имитации, неотличимые от настоящих людей, заявила РИА Новости руководитель портфеля продуктов компании VisionLabs Татьяна Дешкина. "По нашим прогнозам, в течение трех лет встроенные детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений и смартфонов. Это обусловлено необходимостью защиты пользователей от технологий, создающих все более качественные цифровые имитации, почти неотличимые от настоящих людей. В ближайшее время число таких атак в мире может превысить миллион в день", - сказала Дешкина. Так, разработчики мобильных приложений и сайтов уже ищут возможности встроить в свои продукты автоматические детекторы дипфейков, а компании интересуются выявлением всех основных типов дипфейков, включая замену и синтез лиц, а также полностью сгенерированных медиафайлов. Также актуальна аудиодетекция речи, созданной искусственным интеллектом, где система обеспечивает верификацию на протяжении всего разговора. Специалисты прорабатывают технологии, которые будут работать незаметно для пользователя и не замедлять работу системы, рассказала она. По словам Дешкиной, бизнес интересуется инструментами, которые смогут проверять подлинность участников видеоконференций, а также защищать топ-менеджеров от манипуляций в корпоративных коммуникациях. Такие решения нужны для предотвращения мошенничества, модерации корпоративного контента и выявления поддельных обращений от имени компаний. Детекторы дипфейков также необходимы в HR и рекрутинге, например, чтобы проверять подлинность видеоинтервью и документов, а также противодействовать мошенничеству при удаленном найме. В образовательных платформах эти инструменты помогают защищать от мошенничества при сдаче онлайн-экзаменов, проверять подлинность выполнения домашних заданий и обеспечивать безопасную онлайн-среду для обучения. "Эффективным способом борьбы с угрозой дипфейков является применение комплексной защиты: двухфакторной аутентификации и использование биометрии, включая технологию liveness, которая защищает от подмены лица в момент съемки, а также дипфейк-детектор, способный анализировать контент на подлинность. Интеграция таких решений станет значимым шагом в противодействии атакам с применением дипфейков, обеспечивая защиту как отдельных пользователей, так и бизнеса", - добавила Дешкина.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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192
40
192
40
технологии, москва, visionlabs
Технологии, МОСКВА, VisionLabs
05:06 10.01.2025
 
Детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений

VisionLabs: детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Встроенные детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений и смартфонов в течение трех лет - они необходимы для того, чтобы защитить пользователей от технологий, которые создают качественные цифровые имитации, неотличимые от настоящих людей, заявила РИА Новости руководитель портфеля продуктов компании VisionLabs Татьяна Дешкина.
"По нашим прогнозам, в течение трех лет встроенные детекторы дипфейков могут стать неотъемлемой частью мобильных приложений и смартфонов. Это обусловлено необходимостью защиты пользователей от технологий, создающих все более качественные цифровые имитации, почти неотличимые от настоящих людей. В ближайшее время число таких атак в мире может превысить миллион в день", - сказала Дешкина.
Так, разработчики мобильных приложений и сайтов уже ищут возможности встроить в свои продукты автоматические детекторы дипфейков, а компании интересуются выявлением всех основных типов дипфейков, включая замену и синтез лиц, а также полностью сгенерированных медиафайлов. Также актуальна аудиодетекция речи, созданной искусственным интеллектом, где система обеспечивает верификацию на протяжении всего разговора. Специалисты прорабатывают технологии, которые будут работать незаметно для пользователя и не замедлять работу системы, рассказала она.
По словам Дешкиной, бизнес интересуется инструментами, которые смогут проверять подлинность участников видеоконференций, а также защищать топ-менеджеров от манипуляций в корпоративных коммуникациях. Такие решения нужны для предотвращения мошенничества, модерации корпоративного контента и выявления поддельных обращений от имени компаний.
Детекторы дипфейков также необходимы в HR и рекрутинге, например, чтобы проверять подлинность видеоинтервью и документов, а также противодействовать мошенничеству при удаленном найме. В образовательных платформах эти инструменты помогают защищать от мошенничества при сдаче онлайн-экзаменов, проверять подлинность выполнения домашних заданий и обеспечивать безопасную онлайн-среду для обучения.
"Эффективным способом борьбы с угрозой дипфейков является применение комплексной защиты: двухфакторной аутентификации и использование биометрии, включая технологию liveness, которая защищает от подмены лица в момент съемки, а также дипфейк-детектор, способный анализировать контент на подлинность. Интеграция таких решений станет значимым шагом в противодействии атакам с применением дипфейков, обеспечивая защиту как отдельных пользователей, так и бизнеса", - добавила Дешкина.
 
ТехнологииМОСКВАVisionLabs
 
 
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